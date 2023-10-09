قرب على 1900 جنيه رسميًا|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الذهب اليوم في مصر، عند شراء المشغولات خاصة من عياري 18 و21 لشراء المشغولات، بعد تراجع ملحوظ لسعر الأوقية في بورصة نيويورك إلى مستويات غير مسبوقة، قبل أن تشهد ارتفاعا طفيفا مجددا اليوم.

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الذهب

سعر الذهب اليوم

ويبحث المشترون عن سعر الذهب من عيار 21 ، و الذي يبدأ سعره اليوم من 2,180 جنيها بعد ما وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي،، بفارق نحو 670 جنيها عن سعره في إبريل الماضي.

قرار حكومي

ويبحث الآلاف عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن ، قبل قرار حكومة بشأن مد أو إلغاء مبادرة زيرو جمارك التي من المقرر أن تنتهي الشهر الحالي.

رايح على 1900 جنيه

واقترب سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، من نحو 1900 جنيه رسميا، فهو يبحث عنه المقبلون على الشراء عبر جوجل، فهو المفضل لدى شريحة كبيرة عند شراء المصوغات والمجوهرات للمناسبات المختلفة.

الذهب

وشهد سعر الجرام عيار 18 اليوم في الأسواق اقترابا من 1900 جنيه، فيما وصل إلى نحو 2500 جنيه كأعلى مستوى محليا في وقت سابق، بينما تخطى الـ 2000 جنيه قبل وقت قريب.

سعر الذهب مباشر في مصر

أما عن سعر الذهب مباشر ، فهو يتغير حسب المعاملات، و يبحث عنه المقبلون على سوق الصاغة للشراء ، وأبرز ما يتم البحث عنه هو عياري 18 و 21 عند الشراء والبيع، ويقدم لكم موقع “صدى البلد” في هذا التقرير سعر الأعيرة بدون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين، 2,503 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,190 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين: 1,877 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء: 1,460 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع: 17,440 جنيها

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًا ارتفاعا مجددا بعد هبوط قوى لأول مرة منذ أواخر 2022، إذ تراجعت بقوة إلى مستويات 1817 دولارا قبل أن ترتفع إلى 1,847.25 دولارا اليوم، فيما سجلت 2056 في نهاية يونيو الماضي.