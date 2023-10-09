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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي يروج لـ فيلمه الجديد "الإسكندراني" عبر إنستجرام

أحمد العوضي
أحمد العوضي

روج الفنان أحمد العوضي عن فيلمه الجديد “الاسكندراني” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وشارك العوضي صورة جديدة له، من على متن سفينة، وكتب:"بكر الإسكندراني،فيلم دباح ان شاء الله".

 

قال الفنان أحمد العوضي إنه سعيد بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم "الإسكندراني"، الذي يقوم بتصويره حاليا.

وأكد أحمد العوضي على أنه حريص على تقديم عمل يلق إعجاب الجمهور، موضحا:" وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات". 

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل، والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله و"ربنا صارفله.. من حبه ربه يحبب فيه خلفه.. ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا". 

 

أحمد العوضى

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