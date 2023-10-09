محافظ مطروح يزف بشرى سارة للمزارعين.. تعرف عليها

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقة السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي على طلب المحافظة بالتسير على المزارعين ودعم تقاوي القمح والشعير بمحافظة مطروح ،حيث تمت الموافقة على الدعم بنسبة (٥٠٪).

صرح بذلك المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة وأوضح ان مديرية الزراعه حصرت حاجتها بكمية (٢٠٠) طن شعير و(١٥٠) طن قمح.

واضاف انه ورد للمديرية (٥٠) طن قمح و(٣٤) طن شعير لمركز مطروح ، و سيتم الصرف للمزارعين بسعر (٣٩٠) جنيه شيكارة الشعير زنة (٣٠) كيلو جرام و(٣٠٥) جنيه شيكارة القمح زنة (٣٠) كيلو جرام

واوضح أن سيتم بدأ الصرف غدا الثلاثاء الموافق 10 اكتوبر لمركز مرسي مطروح ،مشيرا الى أنه يتم تقديم الطلب للجمعيه التابع لها المزارع ويتم التوزيع من مخزن الجمعيه المركزية بمطروح وجاري التنسيق لورود باقي كميات التقاوي لمراكز الضبعه وبراني.