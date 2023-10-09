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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي مطروح يبحث تخصيص أرض لإقامة مبنى الخدمات الوقائية ووحدة تراخيص المحال

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات التنفيذية المعنية تخصيص بعض الأراضي للمنفعة العامة.

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وناقش المجلس الموافقة على قرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة ٢٠٠٠ م٢ لإقامة مبنى الخدمات الوقائية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمدينة براني، وقطعة أرض بمساحة ٣٨٤ م٢ بمرسي مطروح لإقامة مبنى مركز وحدة تراخيص المحال العامة.

كما ناقش قرار تخصيص مساحة ١٧٠م٢ لإقامة مكتب بريد القصر غرب مدينة مرسي مطروح
وإعادة النظر في طلب تخصيص مساحة ٩٠٠م٢ وتعديلها وفق النموذج لإقامة مكتب بريد بقرية زاوية العوامة بالضبعة.
 

محافظ مطروح خلال الاجتماع 
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