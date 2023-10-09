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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس تنفيذي مطروح يناقش آثار السيول وكفاءة سيارات مجالس المدن

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

عقد المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات التنفيذية المعنية.

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بدأ الاجتماع بتوجيه محافظ مطروح الشكر لجميع الجهات التنفيذية المعنية وتضافرها بالمعدات والأفراد في مواجهة أزمة السيول التي تعرضت لها مدينة مرسي مطروح مؤخرا، كما وجه الشكر لأهالي مطروح لوعيهم وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية وحسن إدارة الأزمة بالمحافظة التي أشادت بها أجهزة الدولة والسيطرة عليها خلال 48ساعة وكذلك الشكر لكافة أجهزة الدولة والوزارات المعنية على المتابعة على مدار الحدث وتقديم كافة الدعم للمحافظة.

كما وجه محافظ مطروح لجميع الجهات بالإسراع في معاينة وإنهاء تقرير السلامة الفنية خلال ٢٤ ساعة لجميع المعدات والسيارات بجميع مراكز المدن والقطاعات الخدمية ومراجعة كفاءتها والصلاحية الفنية والأعطال والإجراءات اللازمة مع تذليل العقبات لسرعة الصيانة والإصلاح للوصول إلى كفاءة ١٠٠ % وذلك قبل نهاية نوفمبر القادم.

 

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