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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي قرية بلقينا يودعون جثمان سعد حشيش كاتب أكبر مصحف بالمحلة.. صور

مراسم تشييع جثمان
مراسم تشييع جثمان سعد حشيش كاتب اكبر مصحف

شيع المئات من الأسر والعائلات من أهالي قرية بلقينا بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساء اليوم في مشهد جنائزي مهيب جثمان الحاج سعد حشيش كاتب أكبر مصحف للقرآن الكريم عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية حتي دفنه بمثواه الأخير بمقابر أسرته بذات القرية.

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وكانت قرية بلقينا شهدت حالة من الحزن والوجيعة عقب وفاه "حشيش"  كاتب أكبر مصحف في العالم بخط يده، عن عمر يناهز 65 سنة  عقب  صراع مع مرض السرطان، ومن المقرر تشييع الجثمان عقب صلاة العشاء من مسجد القرية.

واتشح أهالي القرية  بالسواد حزنا علي الفقيد الراحل وخرجن نساء القرية يرتدين السواد في انتظار خروج الجثمان والصلاة عليه.

 

الجدير بالذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك نعوا كاتب أكبر مصحف يدوي في العالم بعبارات الحزن الشديد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وان يسكنه فسيح جناته.

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