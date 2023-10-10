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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 75 ألف جنيه.. اشتري سيارة "سكودا" هاتشباك

سكودا فليشيا موديل
سكودا فليشيا موديل 1995

استطاعت شركة سكودا أن تقدم الكثير من الطرازات المتنوعة والقوية طوال تاريخها الممتد سواء كانت عالميًا أو محليًا، بين فئة السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، اشهرها النسخة فيلشيا موديل 1995.

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وظهرت السيارة سكودا فليشيا موديل 1995 للبيع على الانترنت في مصر، عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا الامر، وهي تتمتع بحالة خارجية جيدة، حيث تم تحديث طلائها الخارجي بالكامل، مع التأكيد على حالة الفبريكا من الداخل.

سكودا فليشيا موديل 1995

وتأتي السيارة سكودا فليشيا موديل 1995 برخصة سارية لمدة 9 شهور، بينما يسجل تاريخ الفحص لعام 2026، وتتمتع السيارة باجراء الكثير من الصيانات الدورية والاساسية ومنها تغير الكبالن والمساعدين، بالاضافة إلى علبة دركسيون جديدة، وبطاحات، وصيانة العفشة بالكامل.

سكودا فليشيا موديل 1995

وجاءت ايضا باطارات ثنائية جديدة بالناحية الامامية، وتغير بوجيهات، وزيوت، بينما تتمتع من الداخل بفرش جلد لجميع المقاعد، ونظام صوتي ترفيهي مكون من مكبرات وراديو كاسيت مع مدخل AUX، ومساحة تخزين مع حامل للاكواب.

سكودا فليشيا موديل 1995

وتستمد السيارة سكودا فليشيا موديل 1995 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، بقوة 53 حصانا و 95 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات يدوي "مانيوال"مكون من 5 غيارات مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

سكودا فليشيا موديل 1995

سعر سكودا فليشيا موديل 1995

 

تقدم السيارة سكودا فليشيا موديل 1995 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر يبلغ 75 الف جنيه، وننصح دومًا بالفحص الجيد للسيارة قبل عملية الشراء.

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