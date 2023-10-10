الأسعار مطبوعة| الغرف التجارية: المواطن هيلاقي مبادرة تخفيض قيمة السلع في كل محل

وصف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار، بأنها عبارة عن مبادرة تكاملية بين القطاع الخاص والحكومة.

وأضاف علاء عز، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن القطاع الخاص قطع جزءا كبيرا من هامش ربحه في إطار تكاملي، حيث تمت دراسة كافة بنود التكاليف المؤثرة على السلع في كل صنف، وتأثيرها على سعرها النهائي، سواء من جهة المكون الأجنبي، وتكلفة الرسوم، وغيرها، ومن ثم تأثيرها، وعلاج هذا المؤثر الذي ينعكس على سعر السلع النهائي للمستهلك.

وتابع علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنها مبادرة من المنبع بالتكامل بين المنتج وحتى أصغر بقالة في أصغر قرية، ولن يحتاج المواطن إلى التوجه لمعارض بعينها أو شوادر، ولكن ستكون متوفرة في كافة السلاسل الغذائية، وسيتم طباعة السعر على العبوات كحد أقصى يمكن البيع به، ويمكن النزول بالسعر، لكن لا يمكن تجاوز السعر المطبوع.

وكشف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن نسب الخفض في الكثير من السلع، قائلا: “نسب الخفض ستصل في سلعة الفول إلى 25.6%، والعدس 21%، والمكرونة 18%، ومنتجات الألبان 15%، والزيوت بين 15 إلى 18%”.

واختتم تصريحاته: “توصلنا لتخفيضات من 15 إلى 25% في أسعار السلع التي تدخل ضمن المبادرة، وستكون على مستوى الجمهورية".