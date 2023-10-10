عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأسعار مطبوعة| الغرف التجارية: المواطن هيلاقي مبادرة تخفيض قيمة السلع في كل محل

سلع
سلع

وصف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، مبادرة الحكومة والقطاع الخاص لخفض الأسعار، بأنها عبارة عن مبادرة تكاملية بين القطاع الخاص والحكومة. 

txt

اتحاد الغرف التجارية: طباعة الأسعار المخفضة على السلع بداية من السبت المقبل

وأضاف علاء عز، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON، أن القطاع الخاص قطع جزءا كبيرا من هامش ربحه في إطار تكاملي، حيث تمت دراسة كافة بنود التكاليف المؤثرة على السلع في كل صنف، وتأثيرها على سعرها النهائي، سواء من جهة المكون الأجنبي، وتكلفة الرسوم، وغيرها، ومن ثم  تأثيرها، وعلاج هذا المؤثر الذي ينعكس على سعر السلع النهائي للمستهلك. 

وتابع علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنها مبادرة من المنبع بالتكامل بين المنتج وحتى أصغر بقالة في أصغر قرية، ولن يحتاج المواطن إلى التوجه لمعارض بعينها أو شوادر، ولكن ستكون متوفرة  في كافة السلاسل الغذائية، وسيتم طباعة السعر على العبوات كحد أقصى يمكن البيع به، ويمكن النزول بالسعر، لكن لا يمكن تجاوز السعر المطبوع. 

وكشف علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن نسب الخفض في الكثير من السلع، قائلا: “نسب الخفض ستصل في سلعة الفول إلى 25.6%، والعدس 21%، والمكرونة 18%، ومنتجات الألبان 15%، والزيوت بين 15 إلى 18%”.

واختتم تصريحاته: “توصلنا لتخفيضات من 15 إلى 25% في أسعار السلع التي تدخل ضمن المبادرة، وستكون على مستوى الجمهورية".

الغرف الإعلامية لميس الحديدي الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية اتحاد الغرف التجارية الامين العام اتحاد الغرف الغرف التجارية القطاع الخاص برنامج كلمة أخيرة خفض الأسعار سعر السلع سلاسل الغذاء سعر الفول شاشة ON مبادرة الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | لاعبي الزمالك يرفضون خوض التدريبات ..تفاصيل مثيرة

البنوك تقرر إلغاء استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر.. اعرف السبب

تهديد عاجل من إسرائيل لحزب الله .. تفاصيل كاملة

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

إيقاف التعامل بالعملات الأجنبية|قرار عاجل من أكبر البنوك المصرية لأصحاب هذه البطاقات

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

موضوعات متعلقة

الزيت والسكر.. الغرف التجارية تكشف أسعار المنتجات في مبادرة خفض الأسعار.. فيديو

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن ارتفاع قتلى عملية طوفان الأقصى إلى 1000 شخص

زيزو يشارك في معسكر منتخب مصر بالإمارات| شاهد

إسرائيل تقصف الموتى.. غارات عنيفة تهدم مقبرة وبرجا سكنيا ومسجدين في غزة

مسئولة البنتاجون تطالب الكونجرس بضمان توفير الأسلحة لإسرائيل وأوكرانيا

صفر هامش ربح لهذه السلع.. أمين عام اتحاد الغرف التجارية يكشف التفاصيل

الأسعار مطبوعة| الغرف التجارية: المواطن هيلاقي مبادرة تخفيض قيمة السلع في كل محل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بالسرطان.. هاني الناظر يصحح المفاهيم حول مسببات المرض

الدكتورة قالتلي هاتموت..كريم عبد العزيز يروي تفاصيل إصابته بـ 9 جلطات في الرئة

ثالث أقدم كنيسة في العالم.. إسرائيل تقصف كنيسة القديس برفيريوس بقطاع غزة|تفاصيل

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

فيديو

أشرف زكي يواسي أسرة محمد بطاوي خلال واجب العزاء.. فيديو

مصر بتعلم ولادها.. ملامح النهضة التعليمية في عهد الرئيس السيسي

تزوير توكيلات لصالح مرشح رئاسي محتمل.. التفاصيل كاملة / فيديو جراف

إسرائيل تنفذ أضخم غارات جوية ضد قطاع غزة وتقصف مبنى الأوقاف الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ