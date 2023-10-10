بعد انباء زواجها من تامر عاشور..20 صورة لنانسي نور تكشف من هى؟

تصدرت الاعلامية نانسي نور تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد انباء زوجها من الفنان تامر عاشور.

وتتميز نانسي نور بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد نانسي نور أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

حيث انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن إقامة حفل زفاف الفنان تامر عاشور والإعلامية نانسي نور غدا الثلاثاء 10 أكتوبر.

وعلى الفور بدأ جمهور تامر عاشور يتساءل عن حقيقة الأمر، ويبحث عن معلومات عن المذيعة نانسي نور، وفي هذا الألبوم نستعرض معلومات عن نانسي نور، وأبرز المحطات في مسيرتها الإعلامية.

يذكر أن تامر عاشور انفصل عن زوجته السابقة سمر أبو شقة مؤخرا، بعد زواج استمر 6 سنوات، أنجبا خلالها ابنتهما الوحيدة.

تامر عاشور تزوج من سمر أبو شقة في نهاية عام 2017، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الغناء ومنهم محمد حماقي ورامي جمال.

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