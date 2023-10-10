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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طوفان الأقصى يجتاح موقع إكس بـ 50 مليون تغريدة خلال يومين

طوفان الأقصى
طوفان الأقصى

سجل موقع إكس أكثر من 50 مليون تغريدة تخص أحداث طوفان الأقصى التي مازالت مستمرة منذ السبت الماضي داخل الأراضي الفلسطينية.

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طوفان الأقصي| تل أبيب تحت القصف وصافرات الإنذار تدوي.. فيديو


وأكدت الشركة، عبر حساب "Safety"، على المنصة، تزايد عدد المستخدمين النشطين في الأيام الماضية، مع منشوراتهم التي “تركز على هجوم حماس ”طوفان الأقصى" في نهاية الأسبوع على إسرائيل".


وأضافت الشركة أنها حدَّثت سياسة النشر على المنصة لأنها تعتقد "أنه رغم الأثر الصادم لأي محتوى فإن من مصلحة الجمهور فهم ما يحدث في الوقت الحقيقي"، لكنها أوردت أنها منحت المستخدمين سيطرة أكبر على المحتوى لمنع عرض الصور العنيفة أو المؤذية على المنصة.


واتخذت إكس إجراءات، لحماية المنصة من بعض المواد، تتمثل في "إزالة حسابات لحماس أنشئت حديثًا، والتنسيق مع منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب، لمحاولة منع المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت، وإزالة مئات الحسابات التي تحاول التلاعب بالمواضيع الرائجة".


 

ولم تعترف المنصة بتزايد انتشار المواد المضللة في الأيام الأخيرة عن الأحداث الجارية، إلا أنها قالت إن "ملاحظات الجمهور" ستظهر بشكل أسرع على المنشورات "بعد دقائق من نشر المحتوى"، كما أنها ستظهر "على الصور ومقاطع الفيديو

أكس طوفان الأقصى الأراضى الفلسطينية مليون

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