عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبراء يقدمون حلولا جذرية لظاهرة الأمية

محو الامية
محو الامية

قالت الدكتورة سامية خضر الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن رغم المجهودات التى تقوم بها الدولة المصرية في مواجهة الأمية مازالت الأمية في مصر مرتفعة إلي حد كبير تتخطى 23 % ، مؤكدة أن هذه النسبة تقيض جهود التنمية في الدولة المصرية.


وأضافت الدكتورة سامية خضر ، خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أن مشكلة الأمية أحد أخطر المشكلات المزمنة التي تواجه الدول النامية، كما أن الآثار السلبية للأمية يمكن أن تهدم المجتمع.

 

وأوضحت الدكتورة سامية خضر، أن أكبر التحديات التى تواجه الدولة المصرية في علاج محو الأمية وهو التسرب من التعليم، لذلك يجب حصر الطلاب المتسربين من التعليم في المراحل الأولي من التعليم وتذليل كافة العقبات التي تواجه الأطفال والأسرة حتي يتم رجوع الطالب إلي المدرسة مرة أخرى مع توفير كافة المصروفات الدراسية ومستلزمات الدراسة في حالة أن الطالب يستحق الدعم، وذلك بمشاركة وزارة التضامن ووزارة التربية والتعليم والهيئة العامة لتعليم الكبار أما في حالة أن الأسرة لا تستحق الدعم يتم فرض غرامة على الأسرة  وسن تشريعات لإلزام ولى الأمر إرسال ابنه إلى المدرسة وفرض الغرامات فى حال تقاعسه ومخالفة القوانين.

txt

تعليم الكبار: زيادة عدد المدارس يساهم بشكل كبير في القضاء على الأمية

txt

كله عايز الشهرة والترند.. مُعلم يغني ويرقص في أحد السناتر الخاصة

txt

حاسبات عين شمس: نسبة تعيين خريجي الكلية تصل إلى 100٪

txt

"حرب أكتوبر بين الحقائق والأكاذيب".. محاضرة بآثار عين شمس

txt

فعاليات ندوة "انتصارات أكتوبر ملحمة للأجيال القادمة " في زراعة عين شمس.. صور

txt

بحضور رئيس هيئة قضايا الدولة ووكيل النواب.. حقوق عين شمس يعقد اجتماعه الدوري

txt

آداب عين شمس تحتفل بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد وتكرم أبرز رموزها

txt

أخبار التعليم| برنامج تدريبي بجامعة القاهرة حول النشر الدولي.. وانطلاق مؤتمر علمي عن المراهقة بكلية الدراسات العليا للطفولة

txt

اليوم.. انطلاق مؤتمر علمي بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس

txt

أخبار التعليم| برنامج دراسي مميز للحاصلين على الثانوية العامة بكلية أوشن الأمريكية.. جامعة عين شمس الأهلية تنافس نظيراتها الدولية

وقال الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار إن  عدد المدارس ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة وقد تم تأسيس مئات المدارس الجديدة في مناطق مختلفة من البلاد، وتم توسيع وتطوير المدارس القائمة لاستيعاب المزيد من الطلاب.

 

وأكد الدكتور محمد ناصف خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن هذه الزيادة في عدد المدارس  تعتبر خطوة هامة في محاربة الأمية في مصر فقد كانت الأمية تعد أحد التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، حيث أن عدداً كبيراً من السكان لم يتمكنوا من الحصول على التعليم الأساسي اللازم.

 

وأضاف، عندما تم توسيع البنية التحتية للتعليم وزيادة عدد المدارس، تمكن المزيد من الأطفال والبالغين من الالتحاق بالمدارس والحصول على فرصة تعليمية متميزة وتتوفر الآن فرصة أفضل للأفراد لاكتساب المهارات والمعرفة التي تمكنهم من المشاركة في سوق العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد، ولاقت هذه الجهود استحسانًا كبيرًا من قبل المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة  وتوفير المواد التعليمية والكتب الدراسية، مما ساهم في تعزيز جودة التعليم وتحسين بيئة التعلم.

 

وتعكس هذه الجهود الحكومية والمجتمعية الرغبة الحقيقية في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة في مصر حيث إن توفير فرص التعليم للجميع يعد استثمارًا حقيقيًا في الموارد البشرية .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من خمسة شهور.. انفصال رنا رئيس عن خطيبها

تطور خطير.. البنتاجون يعلن وصول قوات أمريكية لـ إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية

شاهد.. لحظة قصف المدفعية الإسرائيلية قذائف حارقة على ‎لبنان

تسريب صوتي لـ مبارك يكشف خطة نتنياهو الخبيثة لتوطين الفلسطينيين في سيناء| ماذا قال؟

الكلام ده تنسوه.. سمير فرج يكشف تفاصيل المكالمة العاصفة بين السيسي ونتنياهو

بقرار من الحكومة.. انخفاض سعر السكر رسميا فى هذا الموعد.. تفاصيل

600 جنيه| تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

ترشيحاتنا

الأغذية العالمي يطلق عملية طوارئ لتوفير إمدادات إلى غزة والضفة الغربية

الكونجرس الأمريكي يطالب حماس بوقف الهجمات وإطلاق سراح الرهائن وإعادة الجثث

شكري: مصر مستمرة في مساعيها لتبني مسار التهدئة بين فلسطين وإسرائيل

الصحة الفلسطينية: المستودعات فرغت بالكامل.. ونشكر الرئيس السيسي

رسالة هامة.. إعلان عاجل من الأمم المتحدة بشأن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين

أحمد موسى ينفعل على الهواء بعد إرسال أمريكا أكبر حاملة طائرات لإسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فقدان الوزن.. رحاب الحمل تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة |صور

ملك الإصابات يعلن الاعتزال.. قصة مباراة أنهت مسيرة أمير الموهوبين هازارد

بفستان أسطوري.. زوجة تامر عاشور تخطف الأنظار من حفل عقد قرانها

تامر عاشور بيفرح.. لقطات من عقد قرانه على المذيعة نانسي نور| صور

فيديو

زيادة المعاشات والصرف بهذا الموعد |تفاصيل

الأهلي جاهز.. ماذا قال أحمد فتوح لمسئولي الزمالك في اجتماعه الأخير/ فيديوجراف

تفاصيل استشهاد مصريتين جراء الاعتداء الإسرائيلي على غزة

ارتفاع قت.لى إسرائيل إلى ألف شخص .. وغارات تهدم مسجدين بغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ