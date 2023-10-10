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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عبد الغفار يهنئ الدكتورة حنان بلخي لانتخابها مديرا للمكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية

صدى البلد

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة حنان البلخي مرشح المملكة العربية السعودية، لانتخابها مديرًا للمكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة العامة للدورة الـ 70 لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والتي تعقد فعالياتها خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمقر المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وعدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية.

وأعرب وزير الصحة والسكان، عن تمنياته بالتوفيق الدائم والنجاح للدكتورة حنان البلخي، وتحقيق رؤية دول الإقليم تجاه الملفات والقضايا المشتركة الصحية، مؤكدًا استعداد مصر الدائم للتعاون المستمر مع المدير الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة.

كما توجه الدكتور خالد عبدالغفار بالشكر للدكتور أحمد المنظري المدير السابق للمكتب الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، على جهوده المبذولة خلال مسيرة عمله السنوات الماضية، وتعاونه الدائم مع دولة المقر، وكذلك دعمه اللامحدود للنظم الصحية بدول الإقليم، وتوحيد الجهود تجاه القضايا والأوضاع الصحية المشتركة.

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