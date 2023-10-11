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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حدث ليلًا.. إجراءات عاجلة من الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار.. إسرائيل تعلن ارتفاع ضحايا طوفان الأقصى إلى 1200 شخص.. وكيل «فتوح» يحسم الجدل بشأن تجديده مع الزمالك

صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، يتضمن أهم الأحداث، وفيه: 

اليوم.. آخر موعد في الكشف الطبي بالانتخابات الرئاسية 2024

تعرف على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي.. إجراءات عاجلة لـ الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار

عاشق للزمالك.. سيد نيمار يعلق على انتقال إمام عاشور للأهلي

هل فاوضه الأهلي؟.. وكيل فتوح يحسم الجدل بشأن تجديده مع الزمالك

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خلال ساعات.. اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة لاعبي الزمالك والمصري

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إسرائيل تعلن ارتفاع قتلى عملية طوفان الأقصى إلى 1200 شخص

 

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