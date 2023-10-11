حدث ليلًا.. إجراءات عاجلة من الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار.. إسرائيل تعلن ارتفاع ضحايا طوفان الأقصى إلى 1200 شخص.. وكيل «فتوح» يحسم الجدل بشأن تجديده مع الزمالك

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اليوم.. آخر موعد في الكشف الطبي بالانتخابات الرئاسية 2024

تعرف على الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي.. إجراءات عاجلة لـ الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار

عاشق للزمالك.. سيد نيمار يعلق على انتقال إمام عاشور للأهلي

هل فاوضه الأهلي؟.. وكيل فتوح يحسم الجدل بشأن تجديده مع الزمالك

الأهلي يسعى لضم 4 صفقات نارية | تفاصيل

خلال ساعات.. اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة لاعبي الزمالك والمصري

«ويجز» يتضامن مع القضية الفلسطينية على طريقته الخاصة |شاهد

يحجب الضوء.. العالم ينتظر الكسوف الحلقي للشمس | تعرف على موعده ومساره

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة نتيف هعسارة.. والاحتلال يهاجم 70 هدفًا لـ حماس

بقوة 6.3 درجة.. زلزال عنيف جديد يضرب أفغانستان

إسرائيل تعلن ارتفاع قتلى عملية طوفان الأقصى إلى 1200 شخص