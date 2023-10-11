عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

مقدم 25 ألف جنيه| تفاصيل وشروط حجز شقق من جنة وسكن مصر

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول بدء وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن الجديدة في طرح الوحدات السكنية بمشروعات (الإسكان المتميز- سكن مصر- جنة) بمدن رشيد الجديدة- المنصورة الجديدة- ناصر غرب أسيوط- غرب قنا- ملوي الجديدة، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

وحسب إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم توفير كراسة شروط ومواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات السكنية بمقر جهاز المدينة، اعتبار من يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، والوحدات المطروحة المقدر عددها بـ 916 وحدة سكنية، والتي جاءت على النحو التالي:

144 شقة في مدينة رشد الجديدة.

288 شقة في المنصورة الجديدة.

192 شقة في مدينة ناصر غرب أسيوط.

144 شقة في مدينة غرب قنا.

148 شقة في مدينة ملوى الجديدة.

وسيكون التقديم في هذا الإعلان والحجز عن طريق أجهزة المدن التي تتواجد بها الوحدات، ويكون الحجز فوري من خلال جهاز المدينة المختص، حيث يقوم الجهاز بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

وزارة الاسكان الوحدات السكنية الإسكان المتميز سكن مصر جنة مدن رشيد الجديدة المجتمعات العمرانية تسنيم خيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنبيه عاجل لجميع سكان إسرائيل بدخول الملاجئ | جيش الاحتلال يعلق

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

الحكومة : خفض الأسعار 25% | وإجراءات حادة ضد المتلاعبين .. فيديو

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

بيان عاجل من آرسنال بعد دعم محمد النني للقضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

التنظيم والإدارة تعلن نتيجة الامتحان الإليكتروني لمسابقة الـ30 ألف معلم مساعد..اعرفها الآن

حركة المقاومة الفلسطينية تعلن مسئوليتها عن قصف تل أبيب

ذعر في أمريكا.. البيت الأبيض: التقارير الواردة من إسرائيل كارثية

الصحة الفلسطينية: استشهاد 28 شخصا وإصابة 150 في الضفة الغربية

بوتين: غزة جزء من أرض فلسطين ودعوات المغادرة لسيناء ليست أمرا يؤدي للسلام

قيادي فلسطيني: شعبنا باقٍ مرابط صامد في أرضه ولن ينزح لسيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجاب أبيض .. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بـ الزي الإماراتي |شاهد

يسبب الموت .. طبيبة تحذر من نوع سمك فيليه مسمم يباع بالأسواق

أبو قصي يحتسبهم شهداء..شاب فلسطيني ينعى 14 من أفراد أسرته بين أطفال وأمهات

3 تغييرات مفاجئة.. موعد مباراة الفراعنة وزامبيا والقنوات الناقلة لها

فيديو

مقدم 25 ألف جنيه| تفاصيل وشروط حجز شقق من جنة وسكن مصر

دعم الفلسطينيين المدنيين واجب شرعي.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ