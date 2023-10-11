مقدم 25 ألف جنيه| تفاصيل وشروط حجز شقق من جنة وسكن مصر

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول بدء وزارة الإسكان ممثلة في أجهزة المدن الجديدة في طرح الوحدات السكنية بمشروعات (الإسكان المتميز- سكن مصر- جنة) بمدن رشيد الجديدة- المنصورة الجديدة- ناصر غرب أسيوط- غرب قنا- ملوي الجديدة، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

وحسب إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سيتم توفير كراسة شروط ومواصفات والمساحات الخاصة بالوحدات السكنية بمقر جهاز المدينة، اعتبار من يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، والوحدات المطروحة المقدر عددها بـ 916 وحدة سكنية، والتي جاءت على النحو التالي:

144 شقة في مدينة رشد الجديدة.

288 شقة في المنصورة الجديدة.

192 شقة في مدينة ناصر غرب أسيوط.

144 شقة في مدينة غرب قنا.

148 شقة في مدينة ملوى الجديدة.

وسيكون التقديم في هذا الإعلان والحجز عن طريق أجهزة المدن التي تتواجد بها الوحدات، ويكون الحجز فوري من خلال جهاز المدينة المختص، حيث يقوم الجهاز بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو