حقوق الإنسان: منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تعد قوافل إغاثة لأهالي غزة

قال، النائب طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، إن اليوم صدر أول بيان من قبل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أستطاع أن يطالب بأن يكون هناك وقفة من المجتمع الدولى متمثلة في البرلمانات الغربية والبرلمانات الإقليمية والدولية للوقوف على المواثيق والمعاهدات الدولية التى تم إصدارها منذ عام ١٩٤٩ وحتي تاريخه والاتفاقيات التي تمت في هذه الفترة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية الإسرائيلية .



وأكد، رضوان، خلال مداخلة لبرنامج “ مصر جديدة” المذاع على فضائية “ إى تي سي” تقديم الإعلامية إنجي أنور، أن هناك قوافل إغاثة يتم الإعداد لها من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وسيتم توجيهها الى قطاع غزة لمساعدة الأهالي في هذا القطاع المنكوب والذي يعني مصر على المستوي الأول والأخير هو الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة مع حفظ الأرواح المدنيين.

سلسلة متتابعة من الأغتيالات لكبار السن والأطفال

وأضاف، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أن ما حدث في قطاع غزة ما هو إلا استتباع لسلسلة من الانتهاكات التي قامت بها في بداية الأمر نظام الإحتلال الإسرائيلي سواء الانتهاكات المسجد الاقصي واغتيال للمدنيين من كبار السن والأطفال والاعداد المتزايدة من الضحايا.