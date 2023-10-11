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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قيادي فلسطيني: مصر تقف بجانب الفلسطينيين ولن تسمح لجيش الاحتلال بتمرير مخططه الشيطاني

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

ثمِّن القيادي والمفكر والمؤرخ الفلسطيني اللواء الدكتور محمد أبو سمره، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، الدور المصري في وقف العدوان الإسرائيلي والتهدئة والجهود التي تبذلها القاهرة مع كافة الأطراف للوصول لحلول ووقف العدوان على قطاع غزة.

 

وقال رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، لـ«صدى البلد»: «نقدِّر ونثمِّن كثيراً للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية والقيادة والحكومة المصرية والجهات المعنية، كافة الجهود التي يبذلونها من الدقيقة الأولى لبدء الأحداث على قطاع غزة صبيحة السبت السابع من أكتوبر من أجل وقف العدوان الصهيوني ضد قطاع غزة، والتواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعم مواقف وجهود القيادة الفلسطينية والعمل لتشكيل موقف عربي موحد داعم للموقف الفلسطيني ضد العدوان، وإحياء التضامن العربي لمساعدة ودعم صمود وصبر ورباط شعبنا الفلسطيني.

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وتابع: وأيضاً نقدِّر ونثمِّن كثيراً للرئاسة والحكومة والقيادة المصرية قيادتها للديبلوماسية العربية لتشكيل أداة ضغط مؤثرة وداعمة في كافة الهيئات والمؤسسات والمحافل الدولية للحقوق والمظلومية الفلسطينية، وفي مقدمتها المحافظة على بقاء القضية الفلسطينية حيةً وعدم السماح بتذويبها والقضاء عليها، وأيضاً التأكيد على خيار الدولتين وعلى حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.

 

وواصل: وبالتزامن مع كافة الجهود والاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر من أجل مناصرة ودعم مواقف وجهود الرئاسة والقيادة الفلسطينية، فإنَّ تمارس ضغوطها بكل ثقلها على كافة الأطراف الدولية المؤثرة على العدو الصهيوني من أجل التدخل لديه لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


واستطرد: وللحق فإنَّ مصر هي الحاضر الأكبر إلى جانب فلسطين وغزة في محنتها الكبرى التي تتعرض لها، ولن تسمح للعدو بتمرير مخططه الشيطاني القاضي إلى استئصال القضية الفلسطينية والقضاء على حق عودة اللاجئين وحق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإرغام الفلسطينيين على النزوح الجماعي نحو سيناء، وبدأت مصر تقوم بتنظيم أكبر حملة إغاثة مصرية وعربية شاملة لدعم صمود أهلنا في غزة، وستبقى مصر دوماً وفي كافة الظروف الحاضر والمؤثر الأكبر في ملف الصراع العربي الإسرائيلي وفي الملف الفلسطيني، وكل التحية والتقدير للموقف المصري القومي العربي الوطني، وخاصة مواقف القائد العربي القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي وللخارجية والديبلوماسية  المصرية.        

 

اللواء الدكتور محمد أبو سمره رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني غزة العدو الصهيونى الشعب الفلسطيني الرئيس عبد الفتاح السيسي

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