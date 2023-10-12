15 يوما.. اللواء سمير فرج يفجر مفاجأة حول الأزمة الفلسطينية

فجر اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، مفاجأة مدوية حول الأزمة الفلسطينية في الوقت الحالي، قائلا إن الأزمة في قطاع غزة لن تتوقف قبل 15 يوما على الأقل وذلك بسبب الإحراج الذي سببته المقاومة الفلسطينية للحكومة الإسرائيلية أمام شعبها، لافتا إلى أن مصر مازالت تكثف جهودها من أجل تهدئة الأوضاع.

اللواء سمير فرج يتحدث عن إسرائيل

وأضاف "فرج"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه متعجب من موقف الدول الأوروبية التي تتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، وفي نفس الوقت توقف المساعدات الإنسانية في فلسطين على الرغم من كل ما تتعرض له في الوقت الحالي، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية مستهدفة.

واستكمل المفكر الاستراتيجي، أن حماس لديها كمية كبيرة من الأنفاق تساعدها في عمل عمليات برية عديدة، وستساعدها في تقديم ضربات قوية للدبابات الإسرائيلية.

ووجه اللواء سمير فرج رسالة للشعب المصري قائلا: مصر تتعرض لحملة كبيرة من الخارج، والاتجاهات الأربعة لدينا مهددة، ومصر ستبقى مضيئة بجيشها وشعبها ورئيسها.