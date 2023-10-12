أمريكا: هجوم حماس كان مفاجأة لإيران

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصادر أمريكية مسؤولة، اليوم الخميس، قولها إن عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس الفلسطينية يوم السبت، كانت مفاجأة لإيران.

وأوضحت المصادر أن إيران كانت تعلم على الأرجح بأن حركة حماس تخطط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل لكن تقارير أولية للمخابرات الأمريكية تشير إلى أن بعض المسؤولين الإيرانيين فوجئوا بالهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة من غزة مطلع الأسبوع.

ومنذ الهجوم، لاحظ المسؤولون الحكوميون أن إيران قدمت دعما كبيرا وطويل الأمد لحماس، بما في ذلك الأسلحة والتمويل، مما ساهم بلا شك في قدرة حماس على تنفيذ مثل هذه العملية الضخمة.

لكن المصادر قالت إن هذه المعلومات الاستخبارية دفعت المحللين الأمريكيين إلى الميل نحو تقييم أولي مفاده بأن الحكومة الإيرانية لم تلعب دورا مباشرا في الهجوم.

ولم تكشف المصادر عن أي تفاصيل بشأن طبيعة المعلومات الاستخبارية، التي قال أحد المصادر المطلعة عليها إنها حساسة للغاية.