موقع هيلثي: هذا النوع من الحلوى ينشط الذاكرة ويسبب تسوس الأسنان للأطفال

الشوكولاتة تعتبر واحدة من أفضل مصادر مضادات الأكسدة الطبيعية، والتي تساعد على وقاية الجسم من الأمراض المختلفة لكنها من الإرث المنقول منذ الطفولة، والكثير من الكبار والصغار يعشق تناول الشوكولاتة ، سواء كانت على حالتها الخام أم في وصفات المأكولات والحلويات المختلفة.

وعلى الرغم من فوائدها لكن الإفراط في تناولها يسبب أضرارا صحية على الأطفال أبرزها تسوس الأسنان ووفقاً لموقعhealthy children سنتعرف على فوائد الشوكولاتة وأضرارها .

فوائد الشكولاتة للأطفال:

تحفز الطفل على التفاعل مع الأنشطة الذهنية والعقلية بشكل إيجابي.

تعمل الشوكولاتة على زيادة هرمون السعادة.

تساعد على تحسين آداء القلب والأوعية الدموية.



تساعد على التخلص من حالات القلق والتوتر.



تحافظ على مرونة الأوعية الدموية، وبالتالي زيادة قدرتها على تحمل المجهود الذي يبذله الأطفال.

يحتوي الكاكاو المصنع منه الشوكولاتة الداكنة على مضادات للجراثيم طبيعية وفعالة للغاية.

تساعد الشوكولاتة الداكنة على حماية الجلد من أشعة الشمس.

أضرار الإفراط في تناول الشوكولاتة :

يسبب تناول الشوكولاتة بكميّات كبيرة أو على مدى فترة طويلة من الزمن تسوس الأسنان، وذلك بسبب محتواها من السكر والكربوهيدرات.

تعتبر الشوكولاتة من الأطعمة التي تسبب السمنة من الإفراط في تناولها.

الشكولاتة تحتوي على نسبة عالية من السكر، والدهون المشبعة التي تضر بصحة جسم الطفل.

تسبب الشوكولاتة الحساسية لدى بعض الأطفال الذين يعانون من الحساسية اتجاه الشوكولاتة أو بعض المكونات الموجودة فيها؛ كالمكسرات أو الصويا.