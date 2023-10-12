محو أميال بأكملها من الخريطة.. عمال الإنقاذ بغزة يعانون وسط هجمات الاحتلال

عندما بدأت الغارات الجوية الإسرائيلية استمرت الانفجارات بلا هوادة ولم يتمكن عمال الإغاثة من الاقتراب الأماكن الأكثر تضررا. اندفعت نحوهم حشود من الناس المذعورين، بعضهم حفاة الأقدام، فارين من منازلهم المدمرة للتو. اهتزت الأرض مع كل ضربة من طائرة مقاتلة إسرائيلية.

ووفقا لما وصفه شهود لصحيفة نيويورك تايمز، قال أحمد، البالغ من العمر 32 عاماً: "كان الناس يبكون على الأطفال الذين تركوهم وراءهم تحت الأنقاض". "كانوا يتوسلون إلينا للدخول وسحب أطفالهم من تحت الأنقاض - كان هذا كل ما يريدونه، أن نذهب ونخرج أطفالهم".

شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على غزة بعد عملية طوفان الأقصي، يوم السبت. ودافع المسؤول الإسرائيلي عن الغارات الجوية والقصف المكثف الذي أصاب المستشفيات والمدارس والمساجد، قائلا إن أعضاء المقاومة تستخدم المباني لأغراض عسكرية.

لكن قوات الإحتلال الإسرائيلي لم تستثن أحدا، وبالنسبة لعمال الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد حولت غزة إلى "كابوس". يكافح رجال الإنقاذ وعمال الطوارئ والأطباء للوصول إلى الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض جراء الغارات الجوية الإسرائيلية وإنقاذهم، مع انقطاع التيار الكهربائي الآن، وإمدادات الوقود على وشك النفاد، والهجوم الجوي يجعل الحركة خطيرة.

قال أحد العاملين في قوات الأنقاذ للنيويورك تايمز، إنهم وسط العديد من المباني المدمرة، لم يجدوا سوى الجثث. وقال: "لا نخرج أي شخص على قيد الحياة". "نحن نخرجهم جميعًا ميتين."

وذرت السلطات في غزة من أنه بدون الكهرباء أو الوقود، لن تتمكن المستشفيات وخدمات الطوارئ في القطاع من العمل. قال مدير مستشفى الشفاء، أكبر مجمع طبي في قطاع غزة، يوم الأربعاء، إن لديه ما يكفي من الوقود لتشغيل مولداته الاحتياطية لمدة أربعة أيام أخرى على الأكثر.

وقال مدير المستشفى الدكتور محمد أبو سليمة: “إذا توقفت الكهرباء، لن تصبح مستشفياتنا سوى مقابر جماعية”. وأضاف أن المستشفى اقتصر استهلاكه من الكهرباء على الخدمات الأساسية فقط.

قتل ما لا يقل عن 1127 فلسطينيا وأصيب أكثر من 5300 آخرين في غزة منذ يوم السبت، وفقا لوزارة الصحة في غزة. ولم يتضح عدد الضحايا الذين شملوا المقاومين الفلسطينيين الذين نفذوا طوفان يوم السبت.

ناضل عمال الإنقاذ في عدة أحياء لإخراج الناس من تحت أنقاض الكتل الخرسانية المتساقطة والمعادن الملتوية، وأضاءت جهودهم المصابيح الأمامية والمصابيح الكهربائية والهواتف المحمولة، وفقًا لمقطع فيديو من مكان الحادث. استخدم السكان الذين يرتدون النعال البطانيات للمساعدة في سحب وحمل جثث جيرانهم من المباني المدمرة.

قال نسيم حسن (47 عاما) الذي يعمل سائق سيارة إسعاف في غزة منذ 25 عاما، إنه لم يشهد شيئا مثل هذه الحرب من قبل.

قال: "عندما نذهب إلى الأماكن المتضررة، نأخذ فقط المصابين والقتلى الموجودين خارج المباني، لكن لا نستطيع انتشال الجرحى والجثث من تحت الأنقاض". "نحن بحاجة إلى الجرافات والمعدات الثقيلة، ونحن لا نملك ذلك".

وقال إن هناك العديد من المنازل المهدمة في أنحاء غزة ولا يمكن انتشال الجثث من تحتها. غزة، منطقة صغيرة مكتظة بالسكان تضم أكثر من مليوني شخص، كانت تعيش بالفعل تحت حصار شديد تفرضه إسرائيل منذ 16 عامًا.

حذر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل محظور بموجب القانون الإنساني الدولي وسيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني "المتردي بالفعل" هناك.

حاولت طواقم الإسعاف عدة مرات الاقتراب من المناطق التي تعرضت للهجوم، فقط من أجل المزيد من الغارات الجوية لإجبارهم على التراجع. قُتل أربعة من طواقم الأسعاف في غارات جوية على سيارات الإسعاف الخاصة بهم، وفقًا للهلال الأحمر.

قالت الأمم المتحدة إنه تعرضت تسع سيارات إسعاف للقصف في غزة وتم الإبلاغ عن 13 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية. واتهمت وزارة الصحة في غزة إسرائيل باستهداف سيارات الإسعاف بشكل منهجي.

لم يرد متحدث عسكري إسرائيلي على أسئلة حول ما إذا كان الجيش يستهدف سيارات الإسعاف. وقال الجيش الإسرائيلي إن غاراته تستهدف جميع المواقع المرتبطة بالمقاومة، بما في ذلك منازل أعضائها.

قال رجال الإنقاذ أيضًا إنهم لم يتمكنوا من مواكبة وتيرة الغارات الجوية والدمار الذي لحق بها. وقالوا إنه على عكس الحروب الماضية، عندما استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مباني فردية، فقد تم الآن تسوية مباني بأكملها بالأرض.

سكان غزة ليس لديهم مكان يذهبون إليه؛ ولا يوجد في القطاع ملاجئ، وأولئك الذين ذهبوا إلى منازل أقاربهم في مناطق أخرى غالباً ما وجدوا أنهم فروا أيضاً. ونزح أكثر من 260 ألف شخص داخل المنطقة، ولجأ الكثير منهم إلى المدارس والمستشفيات. وحتى هؤلاء لم يسلموا من الضربات. يتم محو أميال مربعة بأكملها من الخريطة بالكامل.