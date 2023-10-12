الرئيس السيسي: خطورة ما يحدث في غزة كبيرة لأنها تعني تصفية القضية

المهم أن يظل شعب فلسطين صامد ومتواجد على أرضه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن خطورة ما يحدث في قطاع غزة كبيرة لأنها تعني تصفية القضية، مشيرا إلى أنه المهم أن يظل شعب فلسطين صامد ومتواجد على أرضه.

وأضاف الرئيس السيسي خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023 : "مصر ستظل باقية صامدة قادرة بكم أنتم ولا أحد يستطيع المساس بمصر إلا من خلالكم، ومصر قادرة على تأمين نفسها وكافية، لكن شعبها أيضا مسئول معانا على حفظ مصر".

كل صراع لا يهدف للسلام هو عبث لا يعول عليه

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك أطراف تحاول الحيد بالقضية الفلسطينية عن مبادئ السلام وتهدف إلى تصعيد وصراعات صفرية لا منتصر فيها ولا مهزوم، مضيفا أن كل صراع لا يهدف للسلام هو عبث لا يعول عليه.