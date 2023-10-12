5 سيارات يابانية جديدة في السوق المصري.. تبدأ من 610 آلاف جنيه

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات، بين السيدان والرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، بالاضافة إلى تنوع خطط الأسعار والفئات والطرازات، إلى جانب العلامات التجارية ايضا وبلد المنشأ، ومن بينها إصدارات الصانع الياباني.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات يابانية جديدة في السوق المصري

سيارات يابانية جديدة في السوق المصري

1 - ميتسوبيشي اتراج

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 610 آلاف جنيه وعبر فئة واحدة من التجهيزات، وتستمد تلك النسخة قوتها من محرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 76 حصان، و100 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية تعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

سيارات يابانية جديدة في السوق المصري

2 - تويوتا روميون

تقدم السيارة تويوتا روميون 2023 بسعر رسمي يصل إلى 715 الف جنيه، ويتم طرح السيارة من خلال فئتين من التجهيزات، تعمل جميعها بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصان، و138 نيوتن متر من عزم الدوران، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س في غضون 13.5 ثانية.

سيارات يابانية جديدة في السوق المصري

3 - نيسان سنترا

طرحت السيارة نيسان سنترا 2024 عبر فئتين من التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من 742 الف جنيه للفئة الاولى، و770 الف جنيه للفئة الثانية، وتستخدم السيارة محرك 1600 سي سي، بقوة 118 حصان، و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وتعمل جميع الفئات بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س.

سيارات يابانية جديدة في السوق المصري

4 - هوندا سيتي

تبدأ اسعار السيارة هوندا سيتي من مليون 160 الف جنيه للفئة الاولى موديل 2022، ويصل سعر الفئة الثانية إلى مليون 190 الف جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية قدرها 121 حصان، و145 نيوتن متر من عزم الدوران، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT "دفع أمامي".

سيارات يابانية جديدة في السوق المصري

5 - سوبارو امبريزا

تستخدم سوبارو امبريزا محرك 1600 سي سي، بقوة 114 حصان، و150 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 6 سرعات، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/س في مدة تستغرق 12.6 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة، ويبلغ سعرها الرسمي في مصر نحو 999 الف جنيه لموديل 2022.