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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

25% من القطاع.. الأمم المتحدة تعلن رقم صادم للنازحين من غزة| تفاصيل

سكان قطاع غزة
سكان قطاع غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 400 ألف فلسطيني فروا من منازلهم في قطاع غزة حتي الآن.

 

وأضاف المكتب، في بيان لها، أن 23 من عمال الإغاثة قتلوا منذ بدء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس.

 

وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن النزوح الجماعي من قطاع غزة مستمر، كما ارتفع العدد الإجمالي للنازحين داخليا إلى 25% خلال آخر 24 ساعة ليتجاوز الآن 423 ألف شخص يعيش أكثر من ثلثيهم في مدارس وكالة جوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا".

 

وأضاف أن 23 من العاملين في مجال الإغاثة قتلوا منذ مطلع الأسبوع، من بينهم 11 من العاملين في مجال الصحة و12 من موظفي الأونروا".

 

ومن جانبها، قالت وكالة الأونروا، إنها ستنقل مركز عملياتها وموظفيها الدوليين إلى جنوب قطاع غزة، وذلك بعد التحذيرات الإسرائيلية بإخلاء القطاع ومغادرة السكان.

 

وأضافت الأونروا في بيان لها نشرته عبر صفحتها على منصة إكس، أنها تحث الاحتلال الإسرائيلي على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الوكالة.

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