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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المعدية يستضيف البطولة الأهلية للكياك والكانوي

الكانوي والكياك
الكانوي والكياك

يقيم الاتحاد المصري للكياك والكانوي برئاسة اللواء أيمن شوتة بطولته الأهلية بمدينة الإسكندرية والتي يستضيفها نادي المعدية يومي 13 ، 14 أكتوبر الجاري ويشارك فيها 10 أندية من جميع المحافظات بحوالي 150 لاعب ولاعبة. 


كما يقام أيضا معسكر المنتخب الوطني استعدادا للبطوله الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024 و التي تقام خلال شهر نوفمبر القادم بنيجيريا.

في وقت سابق نجح لاعبو منتخب مصر للكانوي والكياك في تحقيق المركز الأول في البطولة العربية التي استضفتها مصر  خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2022، بمشاركة 15 دولة وهم "الجزائر وتونس والعراق والإمارات والمغرب واليمن والسعودية والكويت وليبيا و توجو وساوتومي والسودان والصومال وجيبوتي إلى جانب مصر الدولة المنظمة".

الاتحاد المصري للكياك و الكانوي

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