المعدية يستضيف البطولة الأهلية للكياك والكانوي

يقيم الاتحاد المصري للكياك والكانوي برئاسة اللواء أيمن شوتة بطولته الأهلية بمدينة الإسكندرية والتي يستضيفها نادي المعدية يومي 13 ، 14 أكتوبر الجاري ويشارك فيها 10 أندية من جميع المحافظات بحوالي 150 لاعب ولاعبة.



كما يقام أيضا معسكر المنتخب الوطني استعدادا للبطوله الإفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024 و التي تقام خلال شهر نوفمبر القادم بنيجيريا.

في وقت سابق نجح لاعبو منتخب مصر للكانوي والكياك في تحقيق المركز الأول في البطولة العربية التي استضفتها مصر خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2022، بمشاركة 15 دولة وهم "الجزائر وتونس والعراق والإمارات والمغرب واليمن والسعودية والكويت وليبيا و توجو وساوتومي والسودان والصومال وجيبوتي إلى جانب مصر الدولة المنظمة".