رفض إقامة فرحه لخدمة المرضى.. 10 صور تجمع نجل محمد ثروت وخطيبته

تصدر المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد الإعلان عن عدم إقامة حفل زفاف والبدء في مشروع خدمة غير القادرين وذوي الهمم.





وتتميز خطيبة نجل الفنان محمد ثروت بالرقة، والإخلاص فى مشوار مرض خطيبها التى لا تتخلى عنه لحظه.





كما انها تتمتع بذوق رفيع لاختيارها ملابس أنيقة ومميزة تكشف عن جمالها الطبيعى واناقتها.





وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور تجمع بينها وبين خطيبها نجل محمد ثروت.

وقال أحمد ثروت في لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج معكم منى الشاذلي، المذاع عبر شاشة قناة ON: خطيبتي وبابا كانوارافضين يصوروني في المستشفى، لكن كان لازم أوثق التجربة علشان أفيد وأستفيد، وإلا التجربة تروح على الأرض، وكنت خايف أن مخيوتفكيري يتأثر وكنت بكتب كل يوم، وقولت لهم لو مربتوليش البعبع مش هقوم منها.





وتابع نجل محمد ثروت: اتكلمت مع خطيبتي وقلت لها إحنا حياتنا توقفت، هل تمانعي لو ربنا كرمنا ما نعملش فرح، وفكرت نعمل بالمبلغتطبيق موبايل يا رب يقدر يخفف معاناة ناس كتير.





وأضاف: هو تطبيق خدمي للمرضى غير القادرين المدرجين على قوائم الوزارات المعنية، إذا حد محتاج طرف صناعي أو كرسي متحرك، ولاتتوفر لديه المادة.

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