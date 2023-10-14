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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| بكري: السيسي ومبارك رفضا عرض إسرائيل لـ تهجير أهالي غزة إلى سيناء.. موافي يكشف معجزة بجسم الإنسان ذكرت في القرآن منذ 1400 سنة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

الإفتاء: ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى يدوم إلى قيام الساعة
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المسجد الأقصى يحمل مكانة خاصة في الإسلام، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين.
 

المفتي: مفهوم الشهادة واسع وينطبق على من ماتوا في شدة أو محنة
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ان هناك أنواعًا كثيرة من الشهادة جاء التنبيه عليها في عدد من الأحاديث النبوية.
 

حسام موافي يكشف معجزة بجسم الإنسان ذكرت في القرآن منذ 1400 سنة
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن التكيس الكلوي نوعين، إما وراثي، ويكون عبارة عن أكياس، أو صاحب كيس واحد.
 

قيادي بحركة فتح: نرفض كل المبادرات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء
أكد الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بتهجيره لأي مكان، سواء سيناء أو غيره، ويجب أن يكون هناك ممر آمن داخل غزة، ومرفوض تماما كل المقترحات الإسرائيلية، على الرغم من كل الصواريخ والقصف الذي يتم في غزة، لم يتحرك أي فلسطيني تجاه الحدود المصرية. 
 

إخلاء مستشفى الدرة للأطفال في غزة بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض .. فيديو
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن تعرض مستشفى الدرة للأطفال الواقع شرق غزة للقصف بقنابل الفسفور الأبيض من قبل الإحتلال.
 

محافظ القدس: الاحتلال يستفيد من الغطاء الأمريكي والغربي في ارتكاب جرائمه بغزة.. فيديو
قال عدنان غيث، محافظ القدس المحتلة، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تستفيد من الغطاء الأمريكي والغربي المقدم له في ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن العالم الآن يريد أن يلوم الشعب الفلسطيني الذي يسعى إلى الحرية والعدالة والكرامة.
 

بكرى: الرئيسان "السيسي ومبارك" رفضا عرض إسرائيل بشأن تهجير أهالى غزة لسيناء
قال الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس مبارك رفض فكرة توطين أهالي غزة في سيناء نظير حصول مصر على 12 مليار دولار.
 

مصطفى بكري يكشف 3 سيناريوهات خطيرة من الاحتلال ضد فلسطين| فيديو
استعرض  الإعلامي مصطفى بكري، 3 سيناريوهات خطيرة للمؤامرة من الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين، مؤكدا في الوقت ذاته أن المقاومة مستمرة.
 


حملة السيسي الانتخابية : فلسطين جزء من الأمن القومي المصري
قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكمواطنين مصريين محبين للإخوة في فلسطين والشعب الفلسطيني، "نحن علينا واجب إنساني، وعربي وقومي، وواجب مصري تجاه الشعب الفلسطيني، فلسطين جزء من الأمن القومي المصري". 
 

دون مأوى | مصر ترفض إجراء مخالفًا لقواعد القانون الدولي ضد الفلسطينيين
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا، يؤكد رفض مصر للدعوات الموجهة من جيش الاحتلال إلى سكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبا.
 

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