شاهد.. أقوى 5 سيارات سيدان زيرو في السوق المصري .. اعرف الأسعار

يحتوي سوق السيارات المصري، على مجموعة متنوعة من السيارات، سواء من ناحية بلد المنشأ والعلامات التجارية، أو فيما يتعلق بالقدرات الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي، بين الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، والسيدان.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع صدى البلد أقوى 5 سيارات سيدان زيرو في السوق المصري

سيارات سيدان

1 - هوندا اكورد

تقدم العلامة التجارية اليابانية هوندا نسختها اكورد بمحرك تيربو 1500 سي سي، يستطيع ضخ 187 حصان، و260 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة CVT أوتوماتيك، مع سرعة قصوى تصل إلى 205 كم/س، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س خلال 7.5 ثانية، ويبلغ السعر الرسمي للسيارة موديل 2022 نحو 2 مليون و200 الف جنيه.

سيارات سيدان

2 - فولكس فاجن باسات

تأتي السيارة فولكس فاجن باسات 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و600 الف جنيه، وتستخدم السيارة محرك رباعي الاسطوانات، "تيربو" سعة 1400 سي سي، ينتج 150 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وعلبة تروس أوتوماتيكية من 7 سرعات، وسرعة قصوى تصل لـ 220 كم/س، مدة تسارع 8.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

سيارات سيدان

3 - سكودا اوكتافيا A8

تبدأ اسعار السيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2023 الرسمية من مليون و350 الف جنيه، حتى مليون و850 الف جنيه، وتستخدم السيارة محرك 1400 تيربو، بقوة 150 حصان، و250 نيوتن متر، مع ناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية، وزمن تسارع يبلغ 9 ثواني وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك 2000 سي سي تيربو، ينتج 245 حصان.

سيارات سيدان

4 - مرسيدس E300

يبلغ سعر السيارة مرسيدس E300 موديل 2023 الرسمي نحو 3 مليون و950 الف جنيه، وتأتي هذه النسخة بقدرات فنية تتمثل في محرك تيربو سعة 2000 سي سي، بقوة 258 حصان، و370 نيوتن متر، وناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/س، وتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 6.2 ثانية.

سيارات سيدان

5 - بي ام دابليو الثالثة

تبدأ أسعار السيارة بي ام دبليو 320 موديل 2024 من 2 مليون 400 الف جنيه حتى 4 مليون و750 الف جنيه، وتقدم السيارة بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 170 حصان، و250 نيوتن متر، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 258 حصان سعة 2000 سي سي تيربو، مع 400 نيوتن متر من عزم الدوران، إلى جانب محرك اخر سعة 3000 سي سي تيربو، يضخ 375 حصان، و500 نيوتن متر من عزم الدوران.