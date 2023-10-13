لمحبي الكروس أوفر .. 5 سيارات زيرو تبدأ من 640 ألف جنيه

تحظى سيارات الكروس اوفر الرياضية على شعبية كبيرة داخل الاسواق العالمية والمحلية، نسبة للعديد من المقاومات منها الارتفاع المناسب عن الارض، والمساحة الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى التقنيات الخاصة بكل اصدارت، والتي تقدم على طريقة كل علامة تجارية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار وابرز المواصفات الفنية لـ 5 سيارات كروس اوفر بالسوق المصري

5 سيارات كروس اوفر بالسوق المصري

1 - جاك S2

يبلغ السعر الرسمي للسيارة جاك S2 موديل 2024 نحو 639.900 جنيه، وتعد هذه النسخة هي ارخص اصدارات علامة جاك الصينية، وتستمد هذه النسخة قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 113 حصان، وعزم دوران 146 نيوتن متر، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT تعمل بتقنية الجر الامامي.

5 سيارات كروس اوفر بالسوق المصري

2 - جيلي كول راي

تستمد السيارة جيلي كول راي 2023 قوتها من محرك 1500 سي سي تيربو، ينتج 175 حصان، و225 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، وزمن للتسارع يبلغ 7.9 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/س، مع 6.6 لتر لمعدل استهلاك الوقود عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كم.

5 سيارات كروس اوفر بالسوق المصري

3 - جاك JS4

تقدم السيارة جاك JS4 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 829.900 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات "تيربو"، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 147 حصان، و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك CVT "دفع أمامي".

5 سيارات كروس اوفر بالسوق المصري

4 - اوبل كروس لاند

تبدأ اسعار السيارة اوبل كروس لاند 2024 رسميًا في مصر من 949.990 جنيه للفئة الاولى، ومليون و69.990 جنيه للفئة الثانية، وتستطيع السيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، بقوة 110 حصان، و205 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

5 سيارات كروس اوفر بالسوق المصري

5 - سوزوكى فرونكس

يبلغ سعر السيارة سوزوكى فرونكس 2024 نحو مليون و149.900 جنيه للفئة الاولى، بينما تقدر اسعار الفئة الثانية نحو مليون و249.900 جنيه، ومليون و299.900 جنيه للفئة الثالثة، وتستخدم السيارة محرك 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة 103 حصان، وناقل سرعات أوتوماتيك رباعي النقلات، بالاضافة إلى خيار ناقل الحركة اليدوي للفئة الاولى.