الخطة الدفاعية للمقاومة أقوى بكثير.. حماس تكشف سبب توقيت الهجوم

كشفت حماس سبب اختيارها لتوقيت عمليتها في 7 أكتوبر، التي نفذها 1200 من مقاتلي القسام، قائلة إنها جاءت كهجوم استباقي بعد معلومات وردتها عن نية إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية على غزة فور انتهاء الأعياد اليهودية.



وقال صالح العاروري، نائب رئيس مكتب حماس عبر تقرير عرضته فضائية العربية: “وردتنا معلومات بترتيبات لشن هجوم إسرائيلي علينا عقب الأعياد اليهودية فقمنا بضربة استباقية”



وأضاف “العاروري” أن العملية استهدفت المواقع العسكرية الإسرائيلية، وإن القسام فوجئت بانهيار “فرقة غزة” الإسرائيلية خلال 3 ساعات، نافيًا أي استهداف للمدنيين.



وعن التصدي للهجوم البري، كشف العاروري استعداد حماس بخطة دفاعية قوية، قائلًا: “الخطة الدفاعية للمقاومة أقوى بكثير من الخطة الهجومية .. و إسرائيل في قصفها لم تتمكن من الوصول إلى البنية العسكرية للمقاومة”.



وفي موضوع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس قال العاروري إن الملف لن يفتح إلا بعد انتهاء القتال ، لافتًا: “بعض الأسرى الإسرائيليين قتلوا بفعل القصف الإسرائيلي”.