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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد حاسم.. هل منع ليفربول لاعبيه من دعم القضية الفلسطينية؟

فريق ليفربول
فريق ليفربول

كشف ثيو سكويرز، الصحفي بشبكة ليفربول إيكو، موقف ليفربول من إمكانية تعليق لاعبيه على عملية "طوفان الأقصى" الأخيرة، والقصف الإسرائيلي ضد غزة.

وقال ثيو سكويرز في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: "ليفربول لم يصدر أي قرارا في الفترة الماضية بمنع اللاعبين منع التعليق على حول الأحداث الأخيرة، هذه حرية رأي مكفولة للاعبين".

وأضاف: "من حق اللاعبين التعبير عن رأيهم طالما أنهم لا ينتهكون العقد من خلال الإضرار بسمعة النادي".

وختم: "الشيء الوحيد الذي يرفضه ليفربول هو إصدار أي لاعب تعليق ضد قيم النادي".

وبدأت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، السبت الماضي، وأسفرت عن مئات القتلى وآلاف المصابين في الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الأسرى الذين جلبتهم المقاومة من مستوطنات غلاف غزة.

وفي المقابل، رد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف عنيف ضد المدنيين غزة، كما أعلن الثلاثاء الماضي استدعاء 300 ألف جندي احتياط في عملية تعبئة ضخمة في غلاف غزة.

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