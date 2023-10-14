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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء : 33.3 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لتركيا خلال 2022

الاحصاء
الاحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تزامناً مع هذه الزيارة بياناً صحفياً حول حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا .

وكشفت بيانات  الجهاز عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا لتسجل 4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  33.3 %، وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا لتصل إلى 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها  0.6%.

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وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  14%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال  عام 2022 
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.6مليار دولار.
2.  لدائن ومصنوعاتها بقيمة 391مليون دولار.
3. أقمشة وخيوط من منسوجات صناعية  بقيمة 291 مليون دولار.
4. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 259 مليون دولار.
5. أسمدة  بقيمة 194 مليون دولار .
6. آلات وأجهزة كهربائية  170 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2022
1. حديد وصلب  بقيمة 793  مليون دولار.
2.  ألات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 529  مليون دولار.
3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 313  مليون دولار.
4. منتجات كيماوية غير عضوية  بقيمة 220 مليون دولار.
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 185مليون دولار  . 
6. سيارات وجرارات ودراجات  178 مليون دولار .

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 138.1 مليون دولار خلال عام  2020/ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 30.3%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل  21.5  مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع  قدرها 35.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6% .

وسجل عدد سكان مصر 105.5 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا   85.8  مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة تركيا طبقــاً لتقديرات البعثة  40 ألف مصري حتى نهاية 2022 .

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