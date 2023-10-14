بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. قوافل التحالف الوطني في طريقها إلى معبر رفح.. تفاصيل

كشف طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية، تفاصيل انطلاق قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي لدعم الأشقاء في فلسطين، وتشارك في القافلة العديد من المؤسسات الاهلية ومنها مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري .

وقال طلعت عبد القوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القوافل المصرية في طريقها إلى معبر رفح في شمال سيناء ".

وأضاف:" كافة قيادات التحالف الوطني متواجدة مع القافلة المصرية المتوجهة على معبر رفح ".

وتابع طلعت عبد القوي :" مصر دولة قوية وبها رئيس قوي والمساعدات الإنسانية سوف تصل للأشقاء في قطاع غزة ".

واكمل رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية:" نتضامن مع اهل فلسطين وقطاع غزة وندد بالعدوان الإسرائيلي على القطاع".

