أخبار التكنولوجيا|ميتا تحظر المحتوى المؤيد لـ حماس على فيسبوك وإنستجرام.. وأبل تعلن موعد إصلاح مشكلة هواتف آيفون iPhone 12

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



قالت الوكالة الوطنية للترددات الفرنسية “ANFR” إن شركة أبل الأمريكية ستصدر التحديث الخاص بمعالجة مشكلة هواتف آيفون iPhone 12 بحلول 24 أكتوبر، حيث سيعالج مخاوف مستويات الإشعاع المفرطة الخاصة بالهواتف.



يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية التركيز على معالجات شركة كوالكوم الأمريكية نظرا لأنها أقوى معالجات لهواتف الأندرويد وتقدم أداء كبيرا مع تقنيات مميزة لتبريد البطارية ومنعها من السخونة، وأيضا تحمل ساعات الاستخدام الطويلة.



يواجه هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max الأفضل من شركة أبل الأمريكية عدة مشكلات منذ إصداره في الأسواق، حيث تعرض لمشكلة السخونة وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير إلى أن عالجت الشركة المشكلة، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط.



يعاني ملايين المستخدمين العرب والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية من تضييق كبير على المنصات التابعة لشركة “Meta” ميتا والمالكة لـ فيسبوك وإنستجرام، ورغم أنها ليست المرة الأولى إلا أن المستخدمون لاحظوا أن التقييد هذه المرة أكبر بكثير، وغير مفهوم.

قررت شركة "Meta" ميتا حظر المحتوى المؤيد والداعم لحركة المقاومة الفلسطينية، حماس على منصاتها فيسبوك وإنستجرام، وأكدت الشركة أنها ستتخذ خطوات أخرى للحد من المحتوى العنيف أو المضلل على منصاتها.



كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Xiaomi 14 Pro القادم من شركة شاومي الصينية، والمتوقع أن ينافس ضمن أفضل الهواتف الذكية للعام الجديد 2024، يث سيحصل الهاتف على مواصفات قياسية.