عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|ميتا تحظر المحتوى المؤيد لـ حماس على فيسبوك وإنستجرام.. وأبل تعلن موعد إصلاح مشكلة هواتف آيفون iPhone 12

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أبل تعلن موعد إصلاح مشكلة هواتف آيفون iPhone 12


قالت الوكالة الوطنية للترددات الفرنسية “ANFR” إن شركة أبل الأمريكية ستصدر التحديث الخاص بمعالجة مشكلة هواتف آيفون iPhone 12 بحلول 24 أكتوبر، حيث سيعالج مخاوف مستويات الإشعاع المفرطة الخاصة بالهواتف.

 

كاميرا 50 ميجا بيكسل.. أرخص موبايل سامسونج بمعالج كوالكوم في السوق


يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية التركيز على معالجات شركة كوالكوم الأمريكية نظرا لأنها أقوى معالجات لهواتف الأندرويد وتقدم أداء كبيرا مع تقنيات مميزة لتبريد البطارية ومنعها من السخونة، وأيضا تحمل ساعات الاستخدام الطويلة.

 

آيفون iPhone 15 Pro Max يواجه مشكلة خطيرة في الشاشة.. تفاصيل


يواجه هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max الأفضل من شركة أبل الأمريكية عدة مشكلات منذ إصداره في الأسواق، حيث تعرض لمشكلة السخونة وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير إلى أن عالجت الشركة المشكلة، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط.

 

وسط اتهامات بالتقييد| ميتا تنشأ مركز عمليات خاصة لرصد المحتوى وحذف 800 ألف منشور


يعاني ملايين المستخدمين العرب والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية من تضييق كبير على المنصات التابعة لشركة “Meta” ميتا والمالكة لـ فيسبوك وإنستجرام، ورغم أنها ليست المرة الأولى إلا أن المستخدمون لاحظوا أن التقييد هذه المرة أكبر بكثير، وغير مفهوم.

 

ميتا تحظر المحتوى المؤيد لـ حماس على فيسبوك وإنستجرام

 

قررت شركة "Meta" ميتا حظر المحتوى المؤيد والداعم لحركة المقاومة الفلسطينية، حماس على منصاتها فيسبوك وإنستجرام، وأكدت الشركة أنها ستتخذ خطوات أخرى للحد من المحتوى العنيف أو المضلل على منصاتها.

 

مواصفات قياسية.. عملاق شاومي Xiaomi 14 Pro يزلزل الأسواق


كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Xiaomi 14 Pro القادم من شركة شاومي الصينية، والمتوقع أن ينافس ضمن أفضل الهواتف الذكية للعام الجديد 2024، يث سيحصل الهاتف على مواصفات قياسية.  

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الهجوم عليه| أول رد فعل من شقيقة محمد صلاح بسبب فلسطين

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

3 ظواهر جوية والحرارة تودع الـ30|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة

أول رد لـ شقيق محمد صلاح بعد الهجوم على موقف أخيه من دعم فلسطين

هدية للشعب المصرى .. هتشتري عربية أحلامك بأقل سعر من الخارج

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية| مخطط إسرائيلي للهجوم البري على غزة.. وهذا دور القوات الأمريكية

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

حرب إقليمية.. إيران تهدد إسرائيل بالتدخل حال عدم وقف العدوان على غزة

ترشيحاتنا

لو تلف أو ضاع ..5 خطوات لاستعادة كارت شحن عداد الكهرباء

التموين تطمئن المواطنين: السلع الأساسية متواجدة بوفرة ونسبة التخفيضات تم الالتزام بها

الجيش الإسرائيلي: سنبدأ "عمليات عسكرية كبيرة" في غزة بعد نزوح المدنيين للجنوب

بعد قليل .. محاكمة مسئولين سابقين بحي عابدين بتهمة الرشوة

هل يشترط التسبيح 3 مرات في الركوع أو السجود .. أزهري يجيب

الآثار تعلن اكتشاف مقبرة ملكية جديدة بالمنيا.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. درة تستعرض جمالها بإطلالة سوداء | شاهد

جولة فوق الركام.. شاب فلسطيني يروي تفاصيل استخدام الاحتلال قنابل محرمة دوليا

طريقة عمل مساج للتخلص من آلام الرجل

من البيض.. أفضل 5 وصفات لعلاج بشرتك في المنزل

فيديو

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ