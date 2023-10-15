برضع الكلاب وأهلي عليهم تار.. حاتم صلاح يكشف أسرار حياته ويفجر مفاجآت صادمة

كشف الفنان حاتم صلاح الصعوبات التي مر بها، خلال مشواره الفني، إذ أشار إلى أنه عمل في البداية مساعد مخرج، وبدأ يتطرق في الوسط حتى أصبح نجمًا يشارك في العديد من الأعمال، مؤكدًا أنه رفض الاستسلام في البداية والتنازل عن حلمه.

وتحدث حاتم صلاح عن بدايته في الوسط الفني، إذ قال خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: اشتغلت في البداية مساعد مخرج، ومن أهم أعمالي كان مسلسل صاحب السعادة، مع الزعيم والفنانة لبلبة، وجمعني بها الكثير من المواقف وتعلمت منها كتيرة، كنت قبل الأوردر أجلس معها أحفظها المشهد كله في ساعتين، وكنت بنبهر بالأستاذ عادل إمام.

وتابع حاتم صلاح: كنت بعرف أني ممثل شاطر من جمهور المسرح، لأني من جيل نجوم مسرح مصر، مصطفى خاطر وعلي ربيع وغيرهم، وفكرت أشتغل شغل عادي لما أتخرجت، لكن لما وقفت على المسرح، وشوفت الجمهور قلت أنا هسيب كل حاجة، هنتمي للفن حتى لو هموت من الجوع، وبعدها اشتغلت مساعد مخرج.

وأضاف حاتم صلاح: بعد ما تخرجت من الجامعة اشتغلت سيلز شحن بحري وجوي، كنت بقف في المركب أي حد يستورد ويصدر بقف معاه، نجحت فيها شوية، لكن سيبتها بسبب حبي للفن.

حاتم صلاح يكشف مفاجأة: أهلي صعايدة هربوا إلى الإسكندرية عشان عليهم تار

كشف الفنان حاتم صلاح بعض الأسرار في حياته، إذ أوضح أن أسرة سافروا من الصعيد إلى الاسكندرية، بسبب الثأر، هذا بجانب مروره بالعديد من الصعوبات في حياته، منها تعرضه لبعض الإهانة والمواقف الحرجة اتلي مر بها، من أجل الدخول في عالم التمثيل.

وتحدث حاتم صلاح عن بدايته في الوسط الفني، إذ قال: في فترة طفولتي المصيف بالنسبة لنا كان اسكندرية، لأن أهل أمي صعايدة عليه تار، فكنا بنروحلهم اسكندرية دايمًا.

كما روى حاتم صلاح موقفًا أليمًا، تعرض فيه للإهانة من إحدى المنتجين ببدايته، إذ قال: مريت بصعوبات كتير منها مرة منتج فني عايز يعملي عقد عمل برقم أقل، فلما أتكلمنا قال ما أحنا هنأكله كمان، وفي مسلسل تاني مشيت منه، رغم أنه كان فرصة مهمة بالنسبة لي، لأني مكنتش عارف أخد الورق كامل، بيدوني المشاهد قبل التصوير، ومكنوش عايزين يفهموني أن دوري كبير عشان الفلوس، وصلت لدرجة أنهم بيخبوا الورق في التلاجة.

وأضاف حاتم صلاح: أشتغفل بمجهودي وبعت حاجات كتير، أفضل ما أروح أستلف فلوس، عشان محدش يهني، مكنش عندي حاجة أخسرها ومكنتش عايز حد يقولي كلمة تضايقني حتى من أهلي.

حاتم صلاح: متجوزتش وعايش مع الكلاب.. برضعهم كل

كشف الفنان حاتم صلاح أسباب عدم زواجه حتى الآن، إذ أكد أنه انشغل بالفن، وأنه يرى أن الفنان عبارة عن مشروع يحتاج لشخصًا يطوره ويقدر ظروفه الخاصة، وحياته الغير مستقرة، كما أشار إلى أنه حاليًا أصبح يعيش مع الكلاب، هذه المخلوقات التي تعمل منهم الرحمة

وقال: أنا عبارة عن مشروع، محتاج حد يا يكبر المشروع يا يهده،حبيت في الجامعة وبعدها اضطريت اني اشتغل حاجات تانية غير الفن، لكن مستحملتش، فسيبنا بعض، أنا حاليًا ممكن أتجوز بس مبقاش عندي خُلق أتكلم في التلفون وأخرج.

وأضاف حاتم صلاح: أنا عايش مع الكلاب، علموني الرحمة والتسامح، عندي كلبتين بيناموا جمبي على السرير، وفي واحدة منهم أخدتها معايا المسرح، كان عندي كلاب كتير بيتجوزوا ويخلفوا، وكنت بضطر أنضف البيت بشكل كبير بسببهم، وكنت لازم أرضعهم.



حاتم صلاح: أحمد مكي صاحب جدع.. وفي ناس فاكرة أن شكلي بالبروكة حقيقي بسبب شخصية نفادي

أعرب الفنان حاتم صلاح عن حبه الكبير للفنان أحمد مكي، وذلك بعد أن تعاون معه في مسلسل الكبير أوي 7، حيث أشار إلى أن مكي صديق وفي، تعلم منه الكثير خلال تصوير مشاهده في المسلسل، كما أن الجمهور ارتبط بشخصيته في المسلسل بشكل كبير

وقال: أحمد مكي صاحب جدع، جدًا واتعلمت منه كتير، والناس مرتبطة بشكلي بالباروكة، وفي ناس فاكرة أن دا شكلي الحقيقي من كتر ما ارتبطوا بالشخصية.

وفي سياق آخر، حرص حاتم صلاح على توجيه رسالة للشباب، الذين يبدأون حياتهم المهنية، إذ أكد أن الإصرار والاجتهاد أحيانًا تسبق الموهبة، معلقًا: مهما كان الوقت أو السن ممكن تنجح في حياتك، لأن الاجتهاد بيسبق الموهبة، خصوصا لما بتشتغل لحد أخرك، أنا لفترة قريبة كنت باخد المصروف من والدي.

وأضاف حاتم صلاح: لما بخاف من المستقبل، بقول الموضوع مش مستاهل، وبدخل على أكونتات الشباب الصغيرين زمايلنا اللي توفوا، وأقول الحياة مش مضمونة، إحنا في رحلة ولازم نسيب فيها آثر كويس فقط.

https://youtu.be/gxAqSynX4NA?si=ENRoNPcnRH_gmjEf