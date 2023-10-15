مقارنة صعبة.. شاومى 13T برو يتحدى سامسونج Galaxy S23 FE

في عالم الهواتف الذكية الديناميكي، حيث تتطور التكنولوجيا بسرعة الضوء، استحوذ طرازان مؤخرا على اهتمام السوق وهم هاتف سامسونج الجديد Galaxy S23 FE و هاتف شاومى 13T برو، هذه الأجهزة، التي تنحدر من اثنين من عمالقة الصناعة في السوق، ليست مجرد منتجات ولكنها بيانات عن الابتكار والأداء والأسلوب، فهي تلبي احتياجات جمهور واسع، لذلك سنستعرض لك فيما يلي مقارنة شاملة لمواصفات هذه الهواتف الذكية.

مقارنة بين شاومى 13T برو وسامسونج Galaxy S23 FE

التصميم:



يواصل هاتف سامسونج Galaxy S23 FE إرث العلامة التجارية من الأناقة جنبا إلى جنب مع التطبيق العملي، فهو يتميز بتصميم شبابي أنيق تبلغ أبعاده 158 × 76.5 × 8.2 مليمتر ويزن 209 جرامًا، مما يحقق التوازن بين الجوهرية والراحة، وتعد IP68 بمثابة شهادة على متانة الهاتف، مما يوفر راحة البال للمستخدمين الذين يقومون بمهام مختلفة في حياتهم الشخصية.

وفي المقابل، يقدم هاتف شاومى 13T برو تصميم مختلف من الأناقة، إنه أكبر قليلا وأخف وزنا، بأبعاد 162.2 × 75.7 × 8.5 مليمتر ووزن 200 جرام، مما يعزز سهولة الاستخدام ورؤية الشاشة، تتجه فلسفة التصميم هنا نحو الأناقة المستقبلية، مع لوحة خلفية عاكسة بارزة ووحدة كاميرا ليست مجرد أداة ولكنها بيان تصميمي، ويضمن التصميم المريح الراحة أثناء الاستخدام لفترة طويلة، وكما هو الحال مع سامسونج، فهو يتميز بتصنيف IP68، مما يجعله على قدم المساواة من حيث مقاومة التحديات البيئية.

مقارنة بين شاومى 13T برو وسامسونج Galaxy S23 FE

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الشاشة:



الشاشة هي المكان الذي يتفاعل فيه المستخدمون أكثر مع أجهزتهم، تم تجهيز هاتف سامسونج Galaxy S23 FE بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.4 بوصة، تتميز بدقة 1080 × 2340 بكسل، يعد معدل التحديث التكيفي الذي يبلغ تردده 120 هرتز إضافة مهمة، مما يعزز سلاسة التمرير وتشغيل الوسائط مع تحسين استخدام البطارية، سواء كنت من عشاق الألعاب، أو من عشاق الأفلام، أو شخصا كثيرا ما يستخدم مكالمات الفيديو، فإن الشاشة توفر لك تجربة غامرة.

ويتخذ هاتف شاومى 13T برو، نهجا مختلفا مع شاشة عرض كبيرة الحجم من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة ودقة أعلى تبلغ 1220 × 2712 بكسل، والنتيجة هي شاشة أكبر حجما وأكثر وضوحًا، مما يجعل كل شيء بدءا من قراءة النص وحتى عرض الصور أمرًا ممتعا، يعد معدل التحديث المرتفع الذي يبلغ تردده 144 هرتز، بمثابة نعمة للاعبين وأولئك الذين يقدرون المرئيات المرنة.

مقارنة بين شاومى 13T برو وسامسونج Galaxy S23 FE

المعالج والذاكرة:



قد يؤدي أداء الهاتف الذكي إلى تحسين تجربة المستخدم أو فشلها، يأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE مع خيار اثنين من المعالجات القوية هما: معالج سامسونج Exynos 2200 أو معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1، كلا المعالجين ثماني النواة، بسرعات 2.8 جيجا هرتز أو 3 جيجا هرتز، فهما قادران للتعامل مع كل شيء بدءا من المهام اليومية وحتى التطبيقات عالية الطلب بسهولة، تعمل ذاكرة الوصول العشوائي رام التي تبلغ سعتها 8 جيجابايت على استكمال المعالجات، مما يضمن سلاسة واستجابة المهام المتعددة، بالنسبة للاعبين، تعد وحدة معالجة الرسومات المتقدمة بتجربة خالية من التأخير، وبالنسبة للمحترفين، يتيح التشغيل السلس الإنتاجية أثناء التنقل.

ومن ناحية أخرى، فإن هاتف شاومى 13T برو، يقدم أداء قويا بالمقارنة مع منافسه، فهو يأتي مزودا بمعالج ميدياتك Dimensity 9200+، وهو معالج ثماني النواة يتفوق على العديد من المنافسين بسرعة ساعة تبلغ 3.35 جيجا هرتز، إلى جانب خيارات 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، يرتقي بالأداء إلى المستوى التالي. سواء كنت تقوم بتحرير مقاطع الفيديو، أو عرض الرسومات، أو المشاركة في ألعاب الهاتف المحمول التنافسية، فإن هذا الهاتف مصمم لتقديم أداء عالي.

مقارنة بين شاومى 13T برو وسامسونج Galaxy S23 FE

نظام التشغيل:

يحدد برنامج الجهاز تجربة المستخدم، يعمل هاتف سامسونج الجديد Galaxy S23 FE بنظام التشغيل Android 13، ويعلوه واجهة المستخدم التابعة للشركة One UI تشتهر هذه الواجهة بتصميمها النظيف والخالي من الفوضى والتنقل البديهي ومجموعة من الميزات التي تعزز سهولة الاستخدام، مما يجعل الاستخدام اليومي للهاتف أكثر متعة.

بينما يعمل هاتف شاومى 13T برو، على نفس نظام التشغيل Android 13 ولكنه يستخدم واجهة MIUI المخصصة من شاومي، وهي واجهة كبيرة مخصصة لأولئك الذين يحبون التخصيص؛ بدءا من السمات والأيقونات وحتى مركز التحكم والشاشة المحيطة، يمكن تخصيص كل عنصر تقريبا وفقا لتفضيلات المستخدم، وتأتي واجهة MIUI مليئة بالميزات التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية وسهولة الاستخدام.

مقارنة بين شاومى 13T برو وسامسونج Galaxy S23 FE

الكاميرا:



تعمل كاميرا الهاتف الذكي كأداة اجتماعية، ومنفذ إبداعي، وأداة احترافية، تم تجهيز هاتف سامسونج Galaxy S23 FE بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات تصم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل للحصول على صور تفصيلية عالية الدقة؛ وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط المناظر الطبيعية والصور الجماعية الكبيرة؛ وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل للحصول على صور واضحة ومركزة حتى من مسافة بعيدة، كما تعمل الميزات المتقدمة مثل الوضع الليلي وعرض المخرج واللقطة الفردية على تحسين تجربة التصوير الفوتوغرافي والفيديو، وتضمن الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل، مع نطاقها الديناميكي العالي والتركيز التلقائي الذكي، الحصول على صور سيلفي واضحة ونابضة بالحياة.

ويقدم هاتف شاومى 13T برو، تحديا هائلا بفضل نظام الكاميرا الثلاثية الخاص به، فهو يتميز بمستشعرين بدقة 50 ميجابكسل، مما يوفر مستوى من التفاصيل والوضوح يصعب مطابقته، كما يساعد المستشعر الإضافي بدقة 12 ميجابكسل في استشعار العمق ولقطات الماكرو وأنماط التصوير الفوتوغرافي الإبداعية الأخرى، وزودت شاومي الهاتف بميزات الذكاء الاصطناعي المتقدم في برنامج الكاميرا الخاص بها، مما يتيح ميزات مثل AI SkyScaping والوضع الليلي 2.0 ووضع مدونة الفيديو، مما يسمح حتى للمصورين الهواة بإنتاج محتوى بأسلوب احترافي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل فهى كاميرا سيلفي بانورامية، وغالق راحة اليد، واكتشاف الصور الظلية بالذكاء الاصطناعي، مما يرفع مستوى وظائف الكاميرا الأمامية.

مقارنة بين شاومى 13T برو وسامسونج Galaxy S23 FE

البطارية:

يعد أداء البطارية أمرا بالغ الأهمية، يحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، وهي سعة كبيرة بما يكفي لدعم الاستخدام المعتدل إلى المكثف لمدة يوم، وتعمل تقنية توفير الطاقة التكيفية من سامسونج على إطالة عمر البطارية من خلال تحسين الاستهلاك بناءً على سلوك المستخدم، كما يدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة 25 وات، وهي ميزة أصبحت ضرورية للأفراد المشغولين.

وبالمقارنة، يذهب هاتف شاومى 13T برو، إلى أبعد من ذلك ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر نافذة استخدام ممتدة حتى للمستخدمين المتمرسين، الميزة البارزة هي بلا شك الشحن السريع بقدرة 120 وات، وهو أحد أسرع الأجهزة المتوفرة في السوق، وهذا يعني تقليل وقت التوقف عن الاتصال بالشاحن بشكل ملحوظ ووقت أطول للإنتاجية أو الاستمتاع بالترفيه، إلى جانب ميزات مثل توفير البطارية الفائق الذي يعمل على إطالة عمر الهاتف بشكل كبير خلال اللحظات الحرجة.

مقارنة بين شاومى 13T برو وسامسونج Galaxy S23 FE

السعر:



تم تسعير هاتف سامسونج Galaxy S23 FE عالميا، بسعر يبدأ من 600 دولار أمريكي (أي ما يعادل 18.500 جنيه مصري)، ويتوفر هاتف Xiaomi 13T Pro في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 645 دولار (أي ما يعادل 19.900 جنيه مصري).

الخلاصة:

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 FE، الذي تم وضعه كجهاز متميز متوسط ​​المدى، لتوفير تجربة الفلاجشيب دون الحاجة إلى دفع تكلفة مبالغ فيها، فهو مصمم لأولئك الذين يرغبون في الحصول على ميزات عالية الجودة وأداء موثوق دون إنفاق الكثير من المال، مما يوفر تجربة هاتف ذكي متطورة لجمهور أوسع.

وفي الوقت نفسه، يميل هاتف Xiaomi 13T Pro، على الرغم من موقعه في قطاع مماثل من السوق، إلى الميل نحو نقطة سعر أكثر تميزا، فهو يتميز بمواصفات عالية المستوى، والتي غالبًا ما تتجاوز مواصفات الأجهزة ذات الأسعار المماثلة، يلبي الجهاز احتياجات عشاق التكنولوجيا الذين يبحثون عن أحدث الميزات وأفضل أداء، وهم على استعداد لدفع ثمن جهاز متميز.