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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات السينما.. أمينة خليل تهدد محمد فراج وأحمد حاتم يتراجع

أمينة خليل
أمينة خليل

يشهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين عدد من الأعمال المهمة، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي.

كما عرضت مؤخرا 3 أفلام أخرى، هي: “العميل صفر، وش في وش ودولارات دولارات” وانضم إليهم فيلم “فوى فوى فوى". 

وبلغ إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، السبت، 1.052.708 جنيه،  حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

فيلم فوى فوى فوى 

واستطاع فيلم “فوي فوي فوي”، بطولة محمد فراج تصدر إيرادات السينما داخل مصر منذ طرحه، ليحتل المركز الأول. 

وحقق الفيلم مساء أمس إيرادات بلغت 411.370 جنيه ويقوم ببطولته محمد فراج ونيللي كريم. 

فيلم “وش فى وش”

وجاء في المركز الثانى فيلم “وش في وش”، الذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي وحقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 177.923 جنيها.

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي تتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فيلم “حسن المصرى”

وحقق فيلم "حسن المصرى" إيرادات بلغت قيمتها 173.932 جنيه لياتى فى المركز الثالث.

ويندرج العمل ضمن نوعية أفلام الأكشن والتشويق، ويشارك في بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، ولينا صوفيا، وتمت كتابة السيناريو بواسطة نورا لبيب وسمر طاهر، وإخراج سمير حبشي.

فيلم “العميل صفر”

احتل فيلم “العميل صفر” المركز الرابع بين قائمة الأفلام المعروضة حاليا فى السينمات، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 152.984 جنيها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

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فيلم “سكر” 

بينما حقق فيلم “سكر” إيرادات بلغت 95.571 جنيه لياتى فى المركز الخامس بعد أسبوع من عرضه فى السينما. 

والفيلم يعد عودة للفنانة ماجدة زكى ويشاركها البطولة فى الفيلم الفنانة حلا الترك. 

أولاد “حريم كريم”

كما حقق فيلم أولاد حريم كريم 18.060 جنيه فى جميع السينمات بالقاهرة وباقي المحافظات، ليكون مفاجأة للجميع ليحتل بذلك المركز السادس. 

والفيلم يقوم ببطولته كل من مصطفى قمر وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبد الجليل وإخراج على إدريس وتأليف زينب عزيز. 

فيلم “بيت الروبي”

وتراجع  فيلم “بيت الروبي” عن تصدر شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 17.030 جنيه، ليحصل على المركز السابع بين الأعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات، إلا أنها المرة الأولى التي يحقق فيها أقل من مليون جنيه منذ عرضه.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

فيلم “مستر إكس”

وحقق فيلم “مستر إكس” إيرادات بلغت 2872 جنيه، ليأتي في المركز الثامن، وهو العمل الذى يقوم ببطولته أحمد فهمى وهنا الزاهد.

فيلم “مستر إكس” تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مستر إكس الذى يسعى إلى تحريض الرجال على عدم الزواج أو الطلاق من أزواجهن.

فيلم “البعبع”

بينما حقق  فيلم “البعبع”، إيرادات بلغت 1710 جنيه، لياتى فى المركز التاسع.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “دولارات دولارات” 

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “ دولارات .. دولارات ” الفيلم فى دور العرض أول أمس وحقق إيرادات بلغت أمس قيمتها 1256 جنيه ليحتل المركز العاشر. 

والفيلم يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين ابرزهم بطل الفيلم نضال الشافعي وراندا البحيري ومنة نضال ومحمد عادل ، أمينة ، صلاح عبد الله ، هالة فاخر. 

فيلم “بيت الروبي” فيلم “البعبع” فيلم “فوي فوي فوي” فيلم “مستر إكس” فيلم حسن المصري فيلم “وش فى وش” فيلم فوى فوى فوى كريم عبد العزيز امينة خليل محمد فراج

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