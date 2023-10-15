الغردقة تشهد إقبالًا سياحيًا متزايدًا.. ورحلات وألعاب بحرية تجذب الزوار

شهدت مدينة الغردقة، اليوم الأحد حالة من الرواج السياحي والحركة البحرية المثيرة نحو الجزر الرائعة ومواقع الغوص والسنوركلنج المتنوعة.

وتتميز الرحلات البحرية في الغردقة وفي البحر الأحمر بشكل عام بأنها الجاذبية الرئيسية للسياح.

رونق السياحة البحرية في الغردقة: استكشاف الجزر ومواقع الغوص الرائعة

في مارينا الغردقة السياحية، يمكن رؤية أعداد كبيرة من السياح وهم يستمتعون بجولاتهم، حيث تتجه اللنشات السياحية يوميًا نحو الجزر المختلفة، بما في ذلك الجزيرة الشهيرة الجفتون ومواقع الغوص القريبة، ويُلاحظ الإقبال المتزايد على مناطق العرق والفانوس، التي تُعدّ وجهة مثالية لهواة الغوص والسنوركلنج في الغردقة.

تجربة الإثارة: الألعاب البحرية تملأ سماء الغردقة

أكد أحمد بيجو، أحد منظمي الرحلات البحرية، أن الأجواء المستقرة والدافئة تجعل السياح يستمتعون بشواطئ الجزر، خاصة جزيرة الجفتون المقابلة للغردقة وجزيرة طوال في الجونة، فالألعاب البحرية المتنوعة تجذب السياح، بما في ذلك البراشوت الذي يملأ سماء الغردقة، مما يتيح للمشاركين فرصة رؤية المدينة من ارتفاع يزيد عن كيلومتر. البنانة أيضًا تُقدّم تجربة مغامرة ومرح للزوار.

ويجذب الغوص في الأعماق البحرية للسياح بشكل خاص، حيث تُنظم رحلات الغوص والسنوركلنج بشكل دوري ويومي، السياح الأوروبيين يعشقون استكشاف أسرار البحر الأحمر، ويعرفون جيدًا المواقع الغنية بالشعاب المرجانية والمعابدها.

إلى جانب ذلك، تشمل رحلات الجزر البعيدة السفاري البحري الذي يبحر من مدينة مرسى علم. تستمر هذه الرحلات لعدة أيام داخل البحر، حيث يقضي السياح معظم وقتهم في الغوص في أماكن متنوعة في البحر الأحمر، خاصة في المناطق الجنوبية.