عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الغيني يستقبل السفير المصري بمناسبة قرب انتهاء مهمته في كوناكري

وزير الخارجية الغيني
وزير الخارجية الغيني يستقبل السفير المصري

استقبل الدكتور موريساندا كوياتيه وزير الخارجية في جمهورية غينيا السفير تامر كمال المليجي سفير جمهورية مصر العربية في غينيا، وذلك للتوديع بمناسبة قرب انتهاء مهمته سفيراً لمصر في كوناكري.

واستعرض السفير المصري مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين ومختلف أوجه الدعم المصري لغينيا، مؤكداً أن مصر لا تألو جهداً في دعم أشقائها في أفريقيا وخاصة في غينيا في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة بين البلدين، وذلك إيماناً منها بضرورة العمل على تحقيق السلم والأمن وأهداف التنمية الاقتصادية والمجتمعية للدول والشعوب الأفريقية، وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.
 

من جانبه، أشاد الوزير كوياتيه بخصوصية العلاقات الثنائية بين البلدين التي تعود إلى فترة استقلال غينيا، معرباً عن تقديره لكل ما قدمته وتقدمه مصر من دعم لتأهيل الكوادر الغينية في مختلف المجالات التنموية.

كما ثمن الجهود التي تبذلها السفارة المصرية في كوناكري للعمل على تعزيز وتطوير تلك العلاقات من خلال تفاعلها مع كافة المسئولين الغينيين وكذا مع المجتمع الغيني، ورجا نقل تحيات الرئيس الانتقالي الغيني مامادي دومبويا إلى أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مصر

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تمنع تداول السكر لخفض الأسعار

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

أمطار في 9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

موضوعات متعلقة

فضائح بالصوت والصورة.. CNN تزور أخبارًا عن حرب غزة لتوريط حماس |شاهد

وزير المالية الأوكراني: المانحون يمرون بصعوبة أكبر بسبب تعدد أماكن الحروب

إخلاء متحف اللوفر.. فرنسا تنشر 7000 جندي لتعزيز الأمن بعد مصرع مدرس

الملاجئ لم تعد آمنة.. الأونروا تطالب إسرائيل بحماية المدنيين في غزة

الشوارع مليئة بالركام ورائحة الدماء.. إسرائيل تجبر الفلسطينيين على مغادرة قطاع غزة

برلمان موريتانيا يدين المجازر الوحشية لقوات الاحتلال ضد المدنيين فى فلسطين

حادث أغلق ساحة العاصمة وارسو .. استسلام رجل يحمل قنبلة للشرطة البولندية

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تستعد لتنفيذ خطط هجومية برية لقطاع غزة

ترشيحاتنا

حملة مواطن: نثمن قرارات مجلس الأمن القومي وندعم القوات المسلحة والسيسي

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون رفع علاوة غلاء المعيشة

الصين توجه ضربة قوية لأمريكا وإسرائيل بانضمامها للمعسكر العربي الفلسطيني

قلب الآية.. سوناك يطمئن إسرائيل ويهاجم المقاومة ويتوعد المتضامنين مع غزة في لندن

قرارات مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي بشأن التصعيد في غزة.. فيديو

تناقض وتحيز.. BBC تحيل صحفيين عرب للتحقيق بسبب دعم طوفان الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصيحة محمود المليجى أفادتنى.. خالد زكى: كل الأعمال التى عرضت على فى السينما لا تناسبنى.. وخسرت مبالغ مادية كبيرة بسبب اعتذاراتى.. حوار

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

فيديو

فيضانات تضرب إسرائيل .. مياه الأمطار الغزيرة تغرق تل أبيب «فيديوجراف»

أسعار السلع بعد تطبيق مبادرة مجلس الوزراء للتخفيض.. فيديو

برئاسة السيسي.. قرارات عاجلة من مجلس الأمن القومي حول الأزمة الفلسطينية.. فيديو

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية.. المخطط الإسرائيلي للهجوم البري على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ