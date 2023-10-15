عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

“العربية للطيران المدني” تصدر عددا جديدا من مجلتها حول مستقبل المنطقة

المنظمة العربية للطيران
المنظمة العربية للطيران المدني

أصدرت المنظمة العربية للطيران المدني، العدد 52 لشهر سبتمبر 2023 من مجلة "الطيران العربي" باللغتين العربية والانجليزية، متضمنا موضوعات غنية مزودة بالأرقام حول أداء المطارات العربية وأيضا مستقبل الطيران في المنطقة العربية بشكل خاص وعالميا بشكل عام.

تطرقت افتتاحية العدد إلى مقال المهندس عبد النبي منار، المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، الذي يشير خلاله الى الارتفاع الذي شهدته حركة النقل الجوي للمسافرين خلال فصل الصيف لهذه السنة، حيث تجاوز خلال فترة الذروة ما كانت عليه ما قبل الجائحة، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعاناة والقيود التي فرضت على قطاع الطيران المدني. 

وأشار “عبدالنبي منار”، إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في الخامس من شهر مايو الماضي أن فيروس كورونا لم يعد يشكل طارئا من طوارئ الصحة العالمية التي تسبب قلقا دوليا، بناء على انخفاض معدل الوفيات، وزيادة المناعة وإمكانية التشخيص والعلاج والتطعيم.

وأبرز أن صناعة النقل الجوي تتطلب استثمارات كبيرة تواكب استكمال تعافي قطاع الطيران واستعادة وثيرة النمو المستمر للطلب على السفر جوا، مضيفا ان آخر التوقعات تشير انه خلال العشرين سنة المقبلة ستقارب ضعف ما هو عليه حاليا وهو ما سيتطلب أسطولا من الطائرات يتراوح بين 46500 و48900 طائرة ذات سعة تتجاوز مائة مقعد، علما أن الأسطول بلغ 24510 طائرة نهاية 2022.

وشدد المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني،ان هذه التوقعات الطويلة الأمد لا تختلف عن مثيلاتها السابقة، إلا أنها رهينة برفع التحديات التي يواجهها القطاع من حيث إن أهداف التنمية المستدامة وخاصة التخفيض من انبعاثات الكربون الناتجة عن النشاط النقل الجوي والاستعمال الأمثل لتكنولوجيا المعلوميات في الخدمات الجوية، مع مواصلة الرفع من مؤشرات سلامة وأمن الطيران المدني.

وفي نفس السياق كتب عطية بن سعيد الزهراني من المملكة العربية السعودية، مقالا بعنوان: "مطارات المستقبل والسفر الجوي"، قال فيه إن صناعة المطارات في العالم عرفت نمواً كبيراً خلال العقد الماضي، حيث عمدت العديد من الدول والشركات المستثمرة في هذا المجال بضخ مئات المليارات من الدولارات وذلك من أجل توسعة المطارات وتطوير الاستثمار فيها بما يواكب تسارع تطور صناعة الطيران وتطور مطارات المستقبل، وذلك من خلال تحديث الأنظمة وتطوير أنماط التشغيل وإنشاء التطبيقات الذكية التي تحسن تجربة المسافر وتعزز المكانة الدولية والإقليمية في قطاع السفر العالمي، وتثمر عن جودة الكفاءة والاستدامة في مجال صناعة الطيران والطائرات، ومن وقت لآخر تستمر تسريع وتيرة التحولات التكنولوجية من قبل المختصين في صناعة الطيران والمطارات ببناء مجموعات متطورة من التقنيات الحديثة والأكثر تقدماً ومن العديد من الأنظمة الذكية في عملياتها بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتقديم أفضل الخدمات لمسافريها، وهو الأمر الذي يحافظ على مكانتها مقارنة مع المطارات الأخرى حول العالم.

وفي مقال آخر كتب الكابتن أحمد شادي مدير السلامة بمركز التحكم بالمنطقة ACC مشرف التحول، مقالا عن رسالته البحثية، تحت عنوان: "تطبيقات الطائرات بدون طيار في الاستخدامات المدنية"، حيث أشار ألى أنه في ظل التقدم الذي يشهده العالم في مجال النقل الجوي والطائرات، ارتفعت نسبة استخدام الطائرات بدون طيار وزادت أهميتها في شتى المجالات، وأصبح هناك دول كبري تسعي لاستخدام الطائرات بدون طيار (في شتى المجالات لاسيما المجال العسكري والحربي) الذي دأب على استخدام هذه التكنولوجيا منذ القرن الماضي في الحروب العالمية وغيرها.

تضمن العدد الجديد لمجلة الطيران العربي، البرنامج الزمني للورش التدريبية والندوات التي تعقدها المنظمة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2023 وعام 2024، حيث تم إدراجه في مقدمة العدد، وأنشطة المنظمة من شهر يوليو الى شهر سبتمبر 2023 وعدد من التقارير والمقالات الأخرى.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مصر

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تمنع تداول السكر لخفض الأسعار

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

أمطار في 9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

حملة مواطن: نثمن قرارات مجلس الأمن القومي وندعم القوات المسلحة والسيسي

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون رفع علاوة غلاء المعيشة

الصين توجه ضربة قوية لأمريكا وإسرائيل بانضمامها للمعسكر العربي الفلسطيني

قلب الآية.. سوناك يطمئن إسرائيل ويهاجم المقاومة ويتوعد المتضامنين مع غزة في لندن

قرارات مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي بشأن التصعيد في غزة.. فيديو

تناقض وتحيز.. BBC تحيل صحفيين عرب للتحقيق بسبب دعم طوفان الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصيحة محمود المليجى أفادتنى.. خالد زكى: كل الأعمال التى عرضت على فى السينما لا تناسبنى.. وخسرت مبالغ مادية كبيرة بسبب اعتذاراتى.. حوار

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

فيديو

فيضانات تضرب إسرائيل .. مياه الأمطار الغزيرة تغرق تل أبيب «فيديوجراف»

أسعار السلع بعد تطبيق مبادرة مجلس الوزراء للتخفيض.. فيديو

برئاسة السيسي.. قرارات عاجلة من مجلس الأمن القومي حول الأزمة الفلسطينية.. فيديو

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية.. المخطط الإسرائيلي للهجوم البري على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ