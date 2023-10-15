“العربية للطيران المدني” تصدر عددا جديدا من مجلتها حول مستقبل المنطقة

أصدرت المنظمة العربية للطيران المدني، العدد 52 لشهر سبتمبر 2023 من مجلة "الطيران العربي" باللغتين العربية والانجليزية، متضمنا موضوعات غنية مزودة بالأرقام حول أداء المطارات العربية وأيضا مستقبل الطيران في المنطقة العربية بشكل خاص وعالميا بشكل عام.

تطرقت افتتاحية العدد إلى مقال المهندس عبد النبي منار، المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، الذي يشير خلاله الى الارتفاع الذي شهدته حركة النقل الجوي للمسافرين خلال فصل الصيف لهذه السنة، حيث تجاوز خلال فترة الذروة ما كانت عليه ما قبل الجائحة، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعاناة والقيود التي فرضت على قطاع الطيران المدني.

وأشار “عبدالنبي منار”، إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في الخامس من شهر مايو الماضي أن فيروس كورونا لم يعد يشكل طارئا من طوارئ الصحة العالمية التي تسبب قلقا دوليا، بناء على انخفاض معدل الوفيات، وزيادة المناعة وإمكانية التشخيص والعلاج والتطعيم.

وأبرز أن صناعة النقل الجوي تتطلب استثمارات كبيرة تواكب استكمال تعافي قطاع الطيران واستعادة وثيرة النمو المستمر للطلب على السفر جوا، مضيفا ان آخر التوقعات تشير انه خلال العشرين سنة المقبلة ستقارب ضعف ما هو عليه حاليا وهو ما سيتطلب أسطولا من الطائرات يتراوح بين 46500 و48900 طائرة ذات سعة تتجاوز مائة مقعد، علما أن الأسطول بلغ 24510 طائرة نهاية 2022.

وشدد المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني،ان هذه التوقعات الطويلة الأمد لا تختلف عن مثيلاتها السابقة، إلا أنها رهينة برفع التحديات التي يواجهها القطاع من حيث إن أهداف التنمية المستدامة وخاصة التخفيض من انبعاثات الكربون الناتجة عن النشاط النقل الجوي والاستعمال الأمثل لتكنولوجيا المعلوميات في الخدمات الجوية، مع مواصلة الرفع من مؤشرات سلامة وأمن الطيران المدني.

وفي نفس السياق كتب عطية بن سعيد الزهراني من المملكة العربية السعودية، مقالا بعنوان: "مطارات المستقبل والسفر الجوي"، قال فيه إن صناعة المطارات في العالم عرفت نمواً كبيراً خلال العقد الماضي، حيث عمدت العديد من الدول والشركات المستثمرة في هذا المجال بضخ مئات المليارات من الدولارات وذلك من أجل توسعة المطارات وتطوير الاستثمار فيها بما يواكب تسارع تطور صناعة الطيران وتطور مطارات المستقبل، وذلك من خلال تحديث الأنظمة وتطوير أنماط التشغيل وإنشاء التطبيقات الذكية التي تحسن تجربة المسافر وتعزز المكانة الدولية والإقليمية في قطاع السفر العالمي، وتثمر عن جودة الكفاءة والاستدامة في مجال صناعة الطيران والطائرات، ومن وقت لآخر تستمر تسريع وتيرة التحولات التكنولوجية من قبل المختصين في صناعة الطيران والمطارات ببناء مجموعات متطورة من التقنيات الحديثة والأكثر تقدماً ومن العديد من الأنظمة الذكية في عملياتها بهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وتقديم أفضل الخدمات لمسافريها، وهو الأمر الذي يحافظ على مكانتها مقارنة مع المطارات الأخرى حول العالم.

وفي مقال آخر كتب الكابتن أحمد شادي مدير السلامة بمركز التحكم بالمنطقة ACC مشرف التحول، مقالا عن رسالته البحثية، تحت عنوان: "تطبيقات الطائرات بدون طيار في الاستخدامات المدنية"، حيث أشار ألى أنه في ظل التقدم الذي يشهده العالم في مجال النقل الجوي والطائرات، ارتفعت نسبة استخدام الطائرات بدون طيار وزادت أهميتها في شتى المجالات، وأصبح هناك دول كبري تسعي لاستخدام الطائرات بدون طيار (في شتى المجالات لاسيما المجال العسكري والحربي) الذي دأب على استخدام هذه التكنولوجيا منذ القرن الماضي في الحروب العالمية وغيرها.

تضمن العدد الجديد لمجلة الطيران العربي، البرنامج الزمني للورش التدريبية والندوات التي تعقدها المنظمة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2023 وعام 2024، حيث تم إدراجه في مقدمة العدد، وأنشطة المنظمة من شهر يوليو الى شهر سبتمبر 2023 وعدد من التقارير والمقالات الأخرى.

