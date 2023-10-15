الطقس غدا|انخفاض في الحرارة وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الاثنين، يكون مائل للحرارة نهارا علي القاهرة الكبري والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد .

ويشهد الطقس غدا، انخفاض طفيف في درجات الحرارة فى الساعات المتأخره من الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



من المتوقع، أن يشهد الطقس غدا، سقوط أمطار متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى و مدن القناة على فترات متقطعة .

لتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، كالتالي:-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٩ درجة مئوية .

السواحل الشمالية ٢٦ درجة مئوية .

جنوب سيناء ٣٢ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٣٠ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٣٣ درجة مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد، أن الظاهرة الجوية المؤثرة في الطقس غدا، هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.