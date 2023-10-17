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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مش اختراق.. فيسبوك يمسح كل منشورات 2023

مش اختراق.. فيسبوك
مش اختراق.. فيسبوك يمسح كل منشورات 2023 لجميع المستخدمين

انتشرت حالة من الجدل فى الدقائق القليلة الماضية بعدما لاحظ مستخدمو منصة التواصل الإجتماعى الأكثر شهرة فى العالم فيسبوك، حذف جميع المنشورات التى تم نشرها فى 2023 بدون أى سبب.

وبحسب موقع تك رادار التقنى، عبر مستخدمو فيسبوك عن الازمة من خلال خاصية (ستوري) وعبر منشورات على انستجرام يسالون عن سبب حذف جميع المنشورات، خوفاً من وقوع أى عملية اختراق.

علق خبراء التقنية على الواقعة أن السبب لايعرفه سوى إدارة فيسبوك وحدها، ولاعلاقة به بهجمات اختراق على الحسابات الشخصية، فمن الصعب اختراق جميع الحسابات فى وقت واحدة.

من ناحية أخرى لم تعلق بعد إدارة فيسبوك على ما حدث حتى الآن، بعدما تبادل المستخدمون التفسيرات والتحليلات فى محاولة لإيجاد تفسير عما حدث.

يذكر أن ميتا حذفت شركة “ميتا” الصفحة الخاصة بـ شبكة قدس الإخبارية (QNN) من على منصة فيس بوك، حيث قالت الشركة إن ذلك يأتي ضمن عملها على تكثيف محاربة ورصد المعلومات المضللة خلال الحرب الدائرة بين “إسرائيل” وحركة حماس. 

وتعد صفحة شبكة قدس الإخبارية، أكبر صفحة إخبارية فلسطينية على على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

فيسبوك المنشورات تقنية الفيديو التواصل الاجتماعي ستورى انستجرام ميتا

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