فوائد وأضرار تناول الشاي.. تعرف عليها

يعد الشاي من أكثر المشروبات الشعبية والمستهلكة في جميع أنحاء العالم؛ إذ يحتل الشاي الأسود المرتبة الأولي بين جميع الأنواع، ويليه الشاي الأخضر، والأولونغ ، والشاي الأبيض، ويأتي الشاي من أوراق شجيرة الكاميليا الصينية (: Camellia Sinensis).

مكونات الشاي..

يحتوي الشاي على مكونات مختلفة، وفيما يلي نذكر بعضها مثل:





مضادات الأكسدة مثل البوليفينول.

الأشباه القلوية مثل الكافيين والثيوفيلين والثيوبرومين.

الأحماض الأمينية، والكربوهيدرات، والبروتينات.

الكلوروفيل، والمركبات العضوية المتطايرة، وهي مركبات كيميائية يمكن أن تنتج أبخرة بسهولة، وهي من أسباب رائحة الشاي المميزة،الفلورايد، والألمنيوم، والمعادن.





لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد الشاي وفقا لموقع هيلثى..





يتميز الشاي بفوائده الرائعة؛ لاحتوائه على نسبة عالية من البوليفينول، وهي مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاتيكين، تكافح تلف خلايا الجسم الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي تقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسن من الصحة العامة، ويعد الشاي الأخضر والأبيض من أكثر أنواع الشاي فائدة لزيادة محتواهم من تلك المواد.





الاستخدامات الطبية للشاي

نظراً لتعدد فوائد الشاي، تتعدد أيضاً استخداماته الطبية، وفيما يلي نذكر أشهرها:





تعزيز صحة القلب: يحتوي الشاي على مركبات الفلافونويد، وهي مواد مضادة للأكسدة تحسن من صحة القلب من خلال التقليل من عوامل خطر الإصابة بالأمراض؛ إذ وجد أن تناول الشاي يقلل من نسبة السكر في الدم والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية والسمنة.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يتميز الشاي بخصائص مضادة للبكتيريا، بالإضافة إلى وجود مادة البوليفينول التي تعزز من نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، والتي وجد أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل داء الأمعاء الالتهابية.

تقليل ضغط الدم: وجد أن تناول الشاي بانتظام يقلل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد ذلك.

تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية: تعد السكتة الدماغية ثاني سبب للوفاة على مستوى العالم، ولقد اتضح أن شرب الشاي يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21%.

تقليل نسبة السكر في الدم: يزيد الشاي من نشاط هرمون الأنسولين أكثر من 15 مرة معملياً، كما وجد أن مستخلص الشاي يقلل من نسبة السكر في الدم، ويحسن من عملية التمثيل الغذائي للسكر في الفئران، ويرجح ذلك بسبب وجود الكاتيكين.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: وجد أن الشاي يكافح السرطان من خلال تقليل نمو الخلايا السرطانية معمياً، ولازال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد تلك النتائج على البشر.

تحسين وظائف المخ: يحسن الشاي من الحالة المزاجية، ويزيد من الطاقة والتركيز، ويساعد على البقاء يقظاً؛ إذ يحتوي الشاي على الكافيين الذي يمنع تأثير الناقل العصبي الأدينوزين، وزيادة تركيز الدوبامين والنورادر ينالين، والحمض الأميني الثيانين الذي يزيد من تأثير الناقل العصبي حمض الغاما امينوبوتيريك، وتركيز الدوبامين، ومن الجدير بالذكر تميز حمض الغاما امينوبوتيريك بتأثيره المضاد للقلق.

تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر والباركنسون؛ ويعود ذلك لاحتوائه على مركبات الكاتيكين التي أظهرت تأثيرات وقائية من تلك الأمراض معملياً، وفي الحيوانات.

حماية الكبد؛ إذ وجد أن الكاتيكين تقلل من تطور مرض الكبد الدهني في الفئران التي تتناول طعام عالي الدهون.

منع انسداد الشرايين، وتقليل خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

تعزيز المناعة.





استخدامات غريبة للشاي





بالإضافة إلى الاستخدامات الطبية للشاي، توجد بعض الاستخدامات الغريبة للشاي مثل:





التقليل من انتفاخ العينين وظهور الهالات السوداء: ينقع 2 كيس من الشاي في الماء الدافئ، ويوضع في الثلاجة لكي تبرد، ثم يوضع كيسعلى كل عين لمدة 5 دقائق.

تهدئة الطفح الجلدي والحكة من خلال وضع ضمادات مبللة بالشاي على المنطقة المصابة.

المساعدة في علاج الخدوش الطفيفة أو الكدمات بتقليل الألم والتورم.

التقليل من الألم والحكة الناتجة عن لدغة الحشرات؛ ويمكن ذلك من خلال تبليل كيس الشاي بالماء، وعصره، ثم وضعه على المنطقة المصابةلمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.

التحكم في نزيف الأسنان بعد الخلع من خلال عض كيس من الشاي بالنعناع؛ إذ يساعد الشاي على السيطرة على النزيف، بالإضافة إلىالنعناع الذي يخفف من ألم الأسنان واللثة.

التخفيف من الآلام الرضاعة الطبيعية من خلال تبليل كيس من الشاي بالماء الدافيء، ثم عصره قليلاً، ووضعه على مكان الألم لمدة تتراوح 15 دقيقة أربع مرات في اليوم؛ فيعمل ذلك على زيادة تدفق الدم، وتعزيز عملية الشفاء.

التخلص من الرؤوس السوداء، ويمكن ذلك من خلال عمل مقشر يحتوي على محتويات كيس من الشاي ومزجه بالقليل من الماء حتى يصبحعجينة، ثم فركها بلطف على المنطقة المصابة لمدة تتراوح من 2 إلى 3 دقائق، وشطفها بالماء الفاتر، ثم التجفيف ووضع المرطب المناسبللبشرة.

صبغ الأقمشة طبيعياً خاصة القطنية، حيث استخدمت النباتات لعدة قرون في ذلك، ويستخدم الشاي من خلال تسخين أوراق الشاي معقدر كافي من الماء لمدة ساعة، ثم تصفيتها، واستخدام الماء الملون كصبغة.

تعزيز نمو النباتات؛ إذ وجد أن مزج أوراق الشاي بالتربة يزيد من نمو البراعم والجذور بشكل أسرع، وبالتالي يمكن استخدامه كسمادللتربة.

التقليل من رائحة الفم الكريهة.

ترطيب الجلد.

مكافحة التجاعيد.

استخدامه موضعياً كواقي من الشمس.





فوائد الشاي للشعر

بالإضافة إلى ما ذكرناه من فوائد الشاي للبشرة، والصحة العامة، تتعدد فوائد الشاي للشعر مثل:





منع تساقط الشعر.

تعزيز نمو الشعر.

إعطاء الشعر البريق واللمعان.

صبغة طبيعية للشعر.





هل الشاي مفيد للأسنان؟





يحتوي الشاي على بعض المواد المفيدة لصحة الأسنان مثل الفلورايد الذي يساعد في الحماية من تسوس الأسنان، ومضادات الأكسدةالكاتيكين التي تكافح نمو البكتيريا، بالإضافة إلى مركبات التنينات.





أضرار الشاي





يعد شرب الشاي باعتدال عادة صحية آمنة، إلا أن تناول ما يزيد عن 4 كؤوس، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل:





تقليل امتصاص الحديد؛ إذ يحتوي الشاي على مركبات التانينات (بالإنجليزية: Tannins) التي ترتبط بالحديد الموجود في الطعام المتناول.

المعاناة من القلق والتوتر؛ ويعود ذلك لاحتواء الشاي على الكافيين، ويعد الشاي الأسود أكثر الأنواع احتواءً عليه، ولتجنب ذلك يمكن استبدالالشاي بشاي الأعشاب أو تقليل كمية الشاي المتناول في اليوم.

الأرق ومشاكل النوم؛ إذ يقلل الكافيين من إنتاج هرمون الميلاتونين، وهو هرمون يحفز الجسم على النوم؛ وبالتالي يؤدي إلى المعاناة منبعض المشاكل المرتبطة بالنوم مثل الإرهاق، وقلة التركيز.

المعاناة من آلام في المعدة.

المعاناة من حرقة المعدة أو زيادة أعراض ارتجاع المرئ؛ وذلك لإرخاء الكافيين الصمام الفاصل بين المريء والمعدة، بالإضافة إلى زيادةإنتاجه الحامض المعدي.

مضاعفات للمرأة الحامل مثل الإجهاض أو قلة وزن الطفل المولود، ومن الجدير بالذكر وجوب عدم تناول الحامل لشاي الأعشاب؛ لاحتوائهعلى أعشاب يمكن أن تسبب الإجهاض أو الولادة المبكرة مثل عرق السوس.

المعاناة من الصداع، وينصح بتقليل كمية الشاي المتناولة، أو التوقف عن تناوله إلى أن تتحسن الأعراض.

الشعور بالدوار أو الدوخة، ولكنه يعد من الأعراض الجانبية الأقل حدوثاً.

الاعتماد على الكافيين.

للمزيد: العادات السيئة لتناول الشاي وأضرار شرب الشاي بكثرة





أضرار شرب الشاي بعد الأكل مباشرة

تظهر أضرار شرب الشاي بعد الأكل مباشرة في منع امتصاص الحديد الموجود في الطعام المتناول، ووجد أن مركبات التانينات الموجودة فيالشاي تمنع امتصاص الحديد من المصادر النباتية أكثر من الحيوانية؛ ولذلك وجب على الأشخاص النباتين الانتباه خاصة في حالة المعاناةمن نقص أو قلة امتصاص الحديد، ولتجنب ذلك يفضل تناوله بين الوجبات.





أضرار شرب الشاي على الريق

يسبب الإفراط في تناول الشاي، أو تناوله على الريق على معدة فارغة الشعور بالغثيان أو المعاناة من الآم المعدة؛ ويعود سبب ذلك لوجودمركبات التنينات التي تسبب تهيج أنسجة الجهاز الهضمي، ولتجنب ذلك يمكن تناول الشاي بقليل من اللبن، أو مع الطعام؛ كي ترتبطالتانينات بالكربوهيدرات والبروتين، وتقلل من تهيج المعدة.





كيفية تحضير الشاي؟





يعد الشاي مشروباً رائعاً لتجديد الطاقة والتركيز، وبديلاً رائعاً لتلك المشروبات المحتوية على نسبة عالية من الكافيين، ويمكن إضافته للنظامالغذائي اليومي بكل سهولة، ويحضر من خلال إضافة الماء الساخن إلى كيس من أكياس الشاي، أو أوراق الشاي، وينقع لمدة تتراوح من 3 إلى 5 دقائق حسب المذاق الشخصي، ثم تزال الأوراق أو كيس الشاي، ويشرب.





أفكار لشرب الشاي

يمكن تجربة بعض الأفكار لشرب الشاي مثل إضافة بعض قطرات الليمون، أو أوراق النعناع، أو البهارات مثل القرفة، والزنجبيل، أو اللبن،ويمكن تحليته بالعسل بدلاً من السكر العادي أيضاً.





الكمية المسموح بها من الشاي

يفضل عدم تجاوز تناول الكافيين بمقدار يتراوح من 200 إلى 300 مللي جرام أي ما يعادل تقريباً من 2 إلى 3 أكواب من الشاي.





الشاي من المشروبات الرائعة التي يمكنك الاستمتاع بمذاقها وفوائدها أيضاً في آن واحد؛ إذ يتميز بكونه مشروباً منخفض السعراتالحرارية، ويحتوي على نسبة قليلة من الكافيين مقارنة بالقهوة، كما أنه يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تفيد صحتك بشكلعام



