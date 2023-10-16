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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكهرباء تعلن عن وظائف جديدة

صدى البلد

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر  فى الإعلان رقم 6  عن حاجتها لشغل بعض الوظائف  القيادية من الدرجة العيا ودرجة المدير العام بالشركة .

وجاءت الوظائف بالإعلان  كما يلى وظيفتين ملحقتين بالأجهزة الملحقة برئيس مجلس الإدارة   ويكون المتقدمين من خريجى الطب والحقوق وخبرة لاتقل عن 15 سنة ،   و3 وظائف تابعة للعضو المتفرغ للتخطيط والبحوث ومشروعات التوليد  ويشترط إن يكونوا من خريجى  الهندسة بخبرة لاتقل عن 15 سنة ، و 3 وظائف تابعة  للعضو المتفرغ لشركات التوزيع  من خريجى كلية الهندسة تابعة للعضو المتفرغ للشئون المالية والتجارية من خريجى كلية التجارة وخبرة لاتقل عن 15 سنة .

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شروط الوظائف

وحددت الشركة القابضة  للكهرباء  باعلان الوظائف  رقم 6 لسنة 2023 الشروط العامة لشغل الوظائف  إلى استيفاء شروط شغل الوظيفة طبقا للآتي

* يشترط في المتقدم استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بقطاع الموارد البشرية بقطاع الكهرباء مرفقا به ما يلي:


* 4 صور شخصية حديثة للمتقدمين لشغل الوظائف بقطاع الكهرباء

* موافقة جهة العمل على النقل إذا كان من العاملين بقطاع الكهرباء.

* صورة البطاقة الشخصية.

* صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل العلمي والمؤهلات الأعلى إن وجدت.

* للمتقدمين من خارج قطاع الكهرباء تقديم  موافقة مبدئية من جهة عملهم علما بأن الشركة غير مسئولة عن توفير سكن للمغتربين.

كيفية تقديم الطلبات 


أعلنت الشركة القابضة للكهرباء ، أنَّ طلبات الوظائف   تُقدم شخصيًا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية  لاختبار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة من أصل و12 صورة منسوخة علي الحاسب الآلي «سي دي» محمل علية نسخة من التقديم وورد ونسخة «بي دي إف»  فى خلال أسبوعين من الإعلان على  عنوان الشركة بالعاصة الإدارية الجديدة بمبنى وزارة الكهرباء

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