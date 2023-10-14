الكهرباء : 3.4 مليون طلب لتركيب العداد الكودى

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم تلقى 3.4 مليون طلب بتركيب عداد الكهرباء الكودى على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

أضاف حمزة فى تصريح لصدى البلد أنه تم تركيب 2.7 مليون عداد حتى الآن .



يذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، قدمت خدمة التقديم على عداد كهرباء «اونلاين»، ويمكن لأصحاب المبانى المخالفة التقديم على العداد الكودي في خطوات بسيطة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء .



الأوراق المطلوبة للتقديم على العداد كودي



- تجهيز عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية المراد تركيب عداد كهرباء لها.

- احضار صورة البطاقة الشخصية للمالك.

- تقديم إيصال مياه أو تليفون أو غاز صادر عن الوحدة أو العقار.

- دفع إيصال التقديم بحوالى 50 جنيهًا.

خطوات التقديم على عداد كهرباء كودي



- الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- من خدمات العدادات، اختر «تركيب عداد قانوني لأول مرة».

- سجل دخول بالبيانات المطلوبة أو أضف حساب جديد.

- ادخل الأوراق، والمستندات اللازمة، واهمها صورة بطاقة المالك.

- بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على ارسال الطلب.



- يظهر كود الطلب الخاص بك، احتفظ به للاستعلام عن الطلب من خلاله.



يتم إرسال رسالة بالرد على الطلب بالقبول أو الرفض من خلال عدة طرق:

- الموقع الالكتروني المخصص للشركة القابضة لكهرباء مصر «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء».

- الرسائل الواردة على رقم الهاتف المسجل بالطلب على تقديم العداد.

- الايميل الالكتروني الخاص بالمتقدم للطلب.

الاستعلام عن طلب التقديم على العداد



- فتح المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- اختيار ايقونة «طلباتي».

- تسجيل دخول بالبيانات الخاصة بك.

- ادخال الرقم القومي، وكود الاستعلام عن الطلب.

- الضغط على استعلام، وانتظار نتيجة طلب التقديم على عداد كهرباء.

مميزات العداد الكودى

- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.

- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

- العدادات مسبوقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات فواتير الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.

- تمتاز هذه العدادات بدقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح التى تناسب استهلاكك.

- تقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد بالإضافة إلى وجود نظام للطوارئ.