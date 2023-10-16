بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة | شاهد

حرصت الفنانة دنيا بطمة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

لفتت دنيا بطمة الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه تي شيرت أسود مطبوع باللون الأخضر.

ولم تبالغ دنيا بطمة في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما منحها إطلالة بسيطة و غير مبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت دنيا بطمة على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على الألوان الترابية.