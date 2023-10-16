إصابة 9 أشخاص في حادث ميكروباص على محور 26 يوليو بالجيزة

أصيب نحو 9 أشخاص في الجيزة، جراء حادث ميكروباص على طريق محور 26 يوليو بالقرب من مخرج الطريق الأبيض بمنطقة كرداسة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

إصابة 9 في حادث ميكروباص على محور 26 يوليو

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث ميكروباص على محور 26 يوليو ووقوع مصابين، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة برفقتها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

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بالانتقال والفحص، تبين من معاينة وتحريات أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقوع حادث ميكروباص على محور 26 يوليو في الاتجاه القادم من الشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان والطريق الدائري أعلى مناطق كرداسة، وإصابة 9 أشخاص جراء الحادث.

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وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، أنه أثناء سير السيارة الميكروباص ونتيجة لاختلال عجلة القيادة في يد قائدها أدى ذلك إلى وقوع الحادث وإصابة 9 أشخاص تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم في المستشفى، وعقب تقنين الإجراءات تم رفع حطام الحادث ونقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.