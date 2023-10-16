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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تعلن تعليمات عاجلة لطلاب الفرقة الأولى

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، رابط الدخول على المنصة التعليمية لـ طلاب الفرقة الأولى المتقدمين مؤخرًا للعام الدراسي الجديد 2023-2024، مشيرة إلى أنه يجب على الطلاب الدخول من هـــنــا لاستخدام المنصة بشكل جيد.

كيفية استخدام المنصة التعليمية 
وقالت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الالسن جامعة عين شمس ، إن الطلاب الذين لم يقوموا بعمل حساب يجب عليهم التسجيل من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المخصصة لكل طالب.

وأشارت عميدة كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، إلى أن بعد ذلك يسجل الطالب المادة الذي يريدها، وبعد الوصول يجب اختيار enroll me، ويضع أستاذ المادة password في هذه الحالة يتم الرجوع لـ أستاذ المقرر لمعرفة password الخاص بالمقرر والتسجيل به.

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نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة ورشة عمل بعنوان "اطمئن"، تحت رعاية الدكتورة.غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هند الهلالى، مدير الوحدة.

أكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال كلمتها الافتتحاية أن العنف ضد المرأة من أخطر الظواهر التى تؤثر سلبا على الأسرة، علاوة على ذلك فالعنف ضد النساء و الفتيات له عواقب نفسية مما يحول دون مشاركتهن الكاملة في المجتمع .


وأوضحت الدكتورة.هند الهلالى، مدير الوحدة خلال ورشة العمل  ماهية الوحدة وأهدافها وأنشطتها وآليات واستراتيجات العمل بها،  وكيفية تحول حالات التحرش والعنف والتنمر من السادة الاخصائيين بالكليات والوحدات والمراكز بالجامعة لها وعن الدور الذى تقوم به، بالإضافة للخدمات التى تقدمها.

وأشارت الدكتورة هند الهلالى،  إلى دور الجامعة في اتخاذ كافه الإجراءات وكيفية التعامل مع الحالات التى تعرضت للعنف أو التنمر أو التحرش من الجانب النفسي والاجتماعى، وكيفية تحويل تلك الحالات للوحدة  لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال اللجنة القانونية ولجنة الدعم النفسي وكذلك لجنه التدريب وتنمية القدرات واللجنة الاجتماعية و ريادة الأعمال.

واستعرضت أهم انجازات الوحدة وكيفية عملها داخل الحرم الجامعى وخارجه، كأول وحدة على مستوى الجامعات المصرية، بناء على أسس علمية لمناهضة كل أشكال العنف الموجهة ضد المرأة داخل الجامعة، وترفع تقاريرها لرئيس الجامعة مباشرة  لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي طالب أو أستاذ صدر منه موقفاً لا يليق التصرف به داخل الحرم الجامعى، وتعد تلك الخطوة بمثابة القوة والدعم المقدم من الجامعة، بعد العرض على استشاريين و كتابة التقرير، إلى جانب العمل على تهدئة الفتاة و مواجهة مشكلتها.


كما يمكن في بعض حالات  التحرش اللفظى  تقديم شكوى غير رسمية من خلال منسق وحدة مناهضة العنف  بالكلية و يتم استدعاء الطالب الموجهة ضده الشكوى، ويتم تحويلة الى لجنة تأديب، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا و انفتاح الثقافات سواء محليا او اقيليما أو عالميًا أدى الى زيادة  الغضب بسبب اختلاف الثقافات  وبدورة يؤدى الى العنف.

وقامت أ.أماني عبدالعال الأخصائي النفسي  الإكلينيكي والعلاج بالفن، بتقديم ورشة عمل لطلاب الكلية موضحة أنواع الاستجابات للمواقف التجمد او المواجهة او الهروب،وأننا يمكن تطوير أستجابة التجمد من خلال المعرفة بأذوات الدفاع عن النفس وزيادة ثقتنا بأنفسنا.

وتابعت حديثها مشيرة إلى أن المتحرش أو المتنمر  ضعيف نفسيًا من الداخل، ويستمد هيمنته على الموقف من خلال ضعف الضحية، ولذلك فإن القدرة على الاعتراض على الفعل أو القدرة على الدفاع عن النفس بأى طريقة ستقوم بإفقادة ثقتة الزائفة بنفسة وكشف ضعف شخصية في الموقف.


وتضمنت ورشة العمل العديد من ردود الأفعال الواجب القيام بها حال التعرض او مشاهدة مواقف تحرش أو تنمر أو إيذاء بشمل عام سواء للنفس أو للأخرين. و شهدت ورشة العمل تفاعل كبير من جانب الطلاب.

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