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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. للحصول على شهادتين.. المنصورة الجديدة تطلق برامج دولية مشتركة مع جامعات أمريكية.. فوز فريق بحثي بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في مسابقة ناسا سبيس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

للحصول على شهادتين.. المنصورة الجديدة تطلق برامج دولية مُشتركة مع جامعات أمريكية
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة؛ لتبادل الأفكار والخبرات وصقل خبرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب من الجانبين، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون في تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.

 

فوز فريق بحثي بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء في مسابقة  «ناسا سبيس»
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس  جامعة بني سويف، فوز فريق بحثي بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ضمن العشر فرق الفائزة على مستوى الجمهورية في مسابقة NASA Space Apps Cairo، والتي نظمتها المنظمة العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بشراكة استراتيجية مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع للوزارة، وبالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، حيث ضم الفريق  الطالب محمد محمود السيد حرحش والطالب عماد عاطف حلمي خليل بالفرقة الثالثة بالكلية.

 

رئيس جامعة الزقازيق يستقبل وفد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية
استقبل الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق اليوم الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة آليات حصول مستشفيات جامعة الزقازيق على اعتماد "GAHAR" ، استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

 

أزهر الشرقية يطلق البرنامج التدريبي الشامل لمعلمي اللغة العربية
عقدت منطقة الشرقية الأزهرية فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي الصف السادس الابتدائي لمادة  اللغة العربية علي المنهج الجديد للعام الدراسي 2024/2023.

 

ندوة تثقيفية عن انتصارات أكتوبر بكلية التكنولوجيا بجامعة الزقازيق
نظمت كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق ندوة تثقيفية بعنوان " نصر أكتوبر والعبور إلى الجمهورية الجديدة "  بالتعاون مع المجمع الإعلامى ومركز إعلام الزقازيق ، حاضر فيها كلا من اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والإستراتيجى ، واللواء إبراهيم فلاح ، والفنان القدير أحمد ماهر  ، وذلك فى إطار احتفالات الجامعة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

 

رئيس جامعة الوادي الجديد يبحث مع مدير اليونسكو بالقاهرة أوجه التعاون المشترك
استقبل الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد بمكتبه بالمبنى الإداري للجامعة الدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة والوفد المرافق لها  بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم الآثار بكية الآداب بالجامعة .

 

غدا.. جامعة أسيوط تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء في فلسطين
أكد الدكتور  أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ أن الجامعة؛ تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي؛ لتقديم يد العون، والتبرع بالدم؛ للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا، وأسرهم، لافتًا أن هذه الحملة؛ تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بتقديم الدعم الفوري، والإغاثة الإنسانية؛ لدولة فلسطين، وهو ما يجري بشكل مستمر ؛ في إطار دعم، وتضامن جمهورية مصر العربية؛ تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط الكثير؛ من الضحايا، والمصابين.

 

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