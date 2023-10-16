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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ بتربية عين شمس: الدروس الخصوصية من أسباب ضياع هيبة المعلم

طلاب مدارس
طلاب مدارس

المعلم كان وما زال هو اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متكامل متناسق، مجتمع تربوي وأخلاقي، كما يعد المعلم حجر الزواية فى العملية التعليمة ومن دونه لا تستقيم، فهو صاحب رسالة سامية يعمل على رقي المجتمع من خلال الدور الذي يقوم به تجاه الطلاب من أجل الارتقاء بمستواهم وارتفاع شأنهم.

وكان المعلم يكتسب هبلة كبيرة نطرا لعظمة دوره فى المجمتع وتأثيره الكبير على افراده، حيث ينظر اليه الطلاب باحترام ممزوج بطموحات فى أن يصبحوا يوما ما فى مكانته، لكن في الوقت الحالي وللاسف ضاعت هيبة المعلم بصورة كبيرة واصبحنا نشاهد افعال من بعض المعلمين و الطلاب، لم يكن أحد من الاجيال القديمة يستطيع القيام بها.

قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس ، إن بعض المعلمين يقومون باعمال منافية اخلاقيا في السناتر مثل الرقص والطبل والغناء مع الطلاب، فائلا: “ هولاء المعملين يبررون افعالهم بحجة تقديمهم طريقة جديدة التدريس ”.

وأكد الدكتور حسن شخاتة خلال تصريحات لـ صدى البلد ، أن أحد أسباب ضياع هيبة المعلم في المدرسة هى الدروس الخصوصية والسناتر الخاصة وبعض المصطلحات التى تطلق على المعلم مثل وحش الفزياء ،واسطورة الكمياء وغيرها من المسميات التى تتعارض مع هيبة المعلم .

وأضاف ، أن هناك نوعاً من المعلمين يرتبطون بمصالح خاصة مع الطلبة ما يجعلهم يفقدون احترامهم وهيبتهم أمام هؤلاء الطلبة.

واشار حسن شحاتة إلي أن عودة هيبة المعلم مرة أخرى يتطلب الاهتمام بمشاكله والتحديات التى تواجهه وحلها سريعآ وأن يحصل المعلم على حقه فى  الحياة الكريمة.

وشدد على أن كل طالب منفلت ورائه أباً مهملا، ووراء كل طالب غير منضبط ولى أمر فاشل، ولن تستقيم العملية التربوية والتعليمية ما لم نستعيد دور المدرسة وهيبة المعلم.

ويقول شحاتة: استعجب من الطلبة في الوقت الحاضر الذين يشعلون السجائر أمام معلميهم دون أي خجل، كما استعجب من ردة فعل الطلبة اذا تعرضوا لأي توبيخ  من معلميهم في الحصة ، واستعجب من طريقة الرد على المعلم وجداله بشكل غير لائق تربويا وأخلاقيا  .

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كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن بشرى سارة بشأن مسابقة 30 ألف معلم ، والمعلمين الذين لم يجتازوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم، بإتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

مسابقة تكميلية.. لاستكمال العدد المقرر بمسابقة 30 ألف معلم

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023 ، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

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