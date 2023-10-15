خبير تعليم يكشف عن مزايا للطلاب الوافدين بمصر..تفاصيل

قالت الدكتورة أمل شمس استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، إن مصر لديها بدائل كثيرة للسفر خارج البلاد، حيث تم إنشاء جامعات أهلية متميزة وفي العديد من المحافظات ويوجد توسع في إنشائها بالإضافة إلي أفرع جامعات أجنبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة داخل مصر لجذب جميع الطلاب إلي التعليم داخل مصر وعدم اللجوء إلي السفر خارج البلاد.



وأضافت امل شمس ،خلال تصريحاتها لصدي البلد إن منصة ادرس في مصر تقوم بتقديم العديد من الخدمات للطلاب الوافدين، منها سهولة التقديم لهم والتسويق لبرامج الكليات والجامعات أيضا والترويج للسياحة التعليمية بالمحافظات، مشيرة إلى أن زيادة أعداد الطلاب متعلقة بجودة الخدمة التعليمية وهدفنا تقديم جودة متميزة وطموحنا زيادة الدخل بنسبة كبيرة.

واوضحت ، أن هناك مزايا كثيرة تقدمها الجامعات المصرية للطلاب الوافدين منها البرامج الدراسية المعاصرة وكذلك المعامل والمراكز البحثية.



واشارت الي ،أن بعض الجامعات المصرية تمنح شهادات مزدوجة مع جامعات دولية مرموقة، لافتًا إلى أهمية دور مبادرة (ادرس في مصر) في استقطاب عدد كبير من الطلاب الوافدين للدراسة في مصر وكذلك الاهتمام بالسياحة التعليمية التي تعمل على تعزيز الروابط الثقافية والحضارية بين الدول، وتساعد الطلاب على ممارسة أنشطة سياحية خلال فترة دراستهم.

واكدت امل شمس ، أن الجامعات الجديدة تم تأسيسها وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وتضم نخبة من الأساتذة والتي ستعمل على جذب الطلاب الوافدين للدراسة بها، ومن هنا جاء أهمية إطلاق وزارة التعليم العالى والبحث العلمى للمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وهو ما يحتاج إلى تضافر جميع مؤسسات الدولة لإنجاح هذه المبادرة.

واشارت الى ، أن السياحة التعليمية تظهر بشكل واضح عند طلب الطلاب السفر إلى دول أخرى لتحصيل العلم ودراسة تخصصات لأنفسهم، مشيرا إلى أن أهمية السياحة التعليمية للبلد المستضيف والمضيف.

واستطردت ، أن مسألة السياحة التعليمية ليست إعداد من الطلاب الأجانب يدرسون فى بلادنا وإنما أداة تواصل بين مصر وبلاد الأشقاء والعمل على هؤلاء الطلاب من خلال جوانى مختلف ويوجد جوانب مختلفة تعمل عليها الجامعات المصرية حتى يكون هؤلاء الطلاب سفراء لمصر فى بلادهم عند العودة.